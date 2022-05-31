31 Мая 2022 23:44

Митинг-реквием прошел в Спасском мемориальном комплексе в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В День памяти жертв политических репрессий и голода в Караганде состоялся митинг-реквием. По традиции мероприятие прошло в Спасском мемориальном комплексе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасск стал памятным местом для многих стран. Тут навсегда нашли свой покой люди, попавшие в исторические жернова репрессий.

Отдать дань уважения пострадавшим прибыли представители посольств и дипломатических миссий. Сегодня разными государствами тут установлено 28 памятных знаков репрессированным народам. Участники митинга возложили к ним цветы.

«Это большая трагедия, случившаяся в прошлом веке. И наш долг – сохранить эту память для всех. После окончания Второй мировой войны на казахстанской земле осталось 50 тысяч японцев. Не все из них смогли вернуться на родину. Но при этом все японцы благодарны казахам за приют и помощь, благодаря которым им удалось выжить», – сказал посол Японии в Казахстане Джун Ямада.

«Сегодня мы чтим память тех, кто не по своей воле оказался в Великой степи и остался здесь навечно. Мы должны помнить о том тяжёлом времени и передавать свою память новому поколению, чтобы подобное не повторилось. И наши предки здесь лежат, и сам я потомок репрессированных. Только благодаря милосердию казахского народа другие народы выжили», – говорит сопредседатель Ассоциации чеченцев и ингушей Казахстана «Вайнах» Юсуп Келигов.

Спасский мемориальный комплекс был образован в 2004 году на месте захоронений жертв политических репрессий в годы тоталитаризма. Здесь в 1930–1950-е располагались отделения НКВД – МВД СССР, лагерь для военнопленных и интернированных, а также репрессированных граждан СССР. Согласно архивам, на Спасском кладбище было захоронено свыше 5 тыс. человек более 50 национальностей.



