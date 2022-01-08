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    14:54, 08 Январь 2022 | GMT +6

    Митинг окончательно завершен в Актау

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Участники митингов в Актау разобрали ограждения, юрты и палатки. На площади Ынтымак в Актау протестующие разошлись. Центральная улица перед акиматом открыта для проезда автотранспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.

    Напомним, с сегодняшнего дня в Мангистауской области заработал общественный транспорт по всем маршрутам.

    Воздушная гавань работает в штатном режиме, но есть уточнения, что первый самолёт вылетит только вечером, который доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при воздушной гавани.

    Сейчас в Актау тихо и спокойно. Обстановка стабильная.





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