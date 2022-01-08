Митинг окончательно завершен в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Участники митингов в Актау разобрали ограждения, юрты и палатки. На площади Ынтымак в Актау протестующие разошлись. Центральная улица перед акиматом открыта для проезда автотранспорта, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Полиция Актау задержала нескольких участников митинга, отказавшихся покидать площадь Ынтымак.

Напомним, с сегодняшнего дня в Мангистауской области заработал общественный транспорт по всем маршрутам.

Воздушная гавань работает в штатном режиме, но есть уточнения, что первый самолёт вылетит только вечером, который доставит в столицу застрявших в аэропорту пассажиров. Все это время они находились в гостинице при воздушной гавани.

Сейчас в Актау тихо и спокойно. Обстановка стабильная.











