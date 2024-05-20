Глава МВД сообщил подробности об аварии вертолета с иранским президентом, передает агентство Kazinform со ссылкой на ИРНА.

— Из-за погоды и тумана вертолету с президентом пришлось совершить жесткую посадку, сказал глава МВД Ирана Ахмад Вахиди в эфире государственного телеканала IRIB.

По его информации, после участия в церемонии ввода в эксплуатацию гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» на реке Араз в Азербайджане президент и сопровождающая его делегация возвращались на нескольких вертолетах, одному из вертолетов пришлось совершить жесткую посадку.

— К этому району направляются различные спасательные группы, но из-за тумана и плохой погоды прибытие до места происшествия может занять некоторое время. Ситуация находятся под контролем.

Мы связались с экипажем. Надеемся, что спасательные команды доберутся до места происшествия раньше и предоставят нам дополнительную информацию, — добавил глава МВД ИРИ.