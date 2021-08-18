+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: 21 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы

18 Августа 2021 23:26
Поделиться:
Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Новости по теме
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном
Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК

«В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств РК как полноправного члена этой организации, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН. Сегодня, 18 августа, первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», - сообщили в МИД РК.

По информации внешнеполитического ведомства, ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООН-овских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.

«Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и др. полностью будут финансироваться из бюджета ООН», - уточнили в МИД РК.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы благополучно совершил посадку военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.

Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Алматы   #Афганистан  
Поделиться:
Новости по теме
Казахстанским самолетам запретили полеты над Афганистаном
Главы МИД Казахстана и России обсудили по телефону ситуацию в Афганистане
Посольство Афганистана продолжает работу в Казахстане – МИД РК
Не стоит вопрос о прибытии беженцев в Казахстан – МИД РК
Популярное
1 1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
2 День пограничника отмечают в Казахстане
3 Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
4 В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
5 Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
6 Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Читайте также
Сагинтаев призвал алматинцев вместе переломить ситуацию в борьбе с коронавирусом
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
1403 случая заражения за сутки: Общественный совет Алматы призывает горожан вакцинироваться
День пограничника отмечают в Казахстане
Как в Алматы планируют обеспечить жильем нуждающихся
В каких регионах Казахстана отмечается наибольший охват вакцинацией
Насколько и когда возрастут тарифы на электроэнергию в Казахстане
Аким Алматы пригрозил бизнесменам более жесткими ограничениями
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив