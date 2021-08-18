Миссию ООН по содействию Афганистану временно разместят в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В связи с эскалацией внутриполитической ситуации в Афганистане Организация Объединенных Наций (ООН) обратилась к Казахстану с просьбой о временной передислокации в Алматы Миссии по содействию Афганистану (UNAMA) и других агентств ООН, аккредитованных в ИРА. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

«В духе всестороннего взаимодействия Казахстана с ООН и в рамках обязательств РК как полноправного члена этой организации, Президент Касым-Жомарт Токаев принял решение поддержать обращение ООН. Сегодня, 18 августа, первый борт с сотрудниками UNAMA приземлился в аэропорту Алматы. МИД совместно с акиматом Алматы, компетентными ведомствами и службами в оперативном порядке принимают необходимые меры по их размещению. Прибывшие сотрудники являются международными дипломатами, обладателями паспортов и иммунитетов ООН», - сообщили в МИД РК.

По информации внешнеполитического ведомства, ожидается, что размещение и дальнейшая деятельность офисов UNAMA и других ООН-овских агентств в Алматы будет временным, предварительно на полгода, до стабилизации ситуации в Афганистане.

«Все расходы по проживанию сотрудников, аренде офисных помещений и др. полностью будут финансироваться из бюджета ООН», - уточнили в МИД РК.

Ранее сообщалось о том, что в Алматы благополучно совершил посадку военно-транспортный самолет С-295 ВВС РК в Алматы с 42 пассажирами, эвакуированными из Афганистана.