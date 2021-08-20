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Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы

20 Августа 2021 15:06
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Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы высоко ценим роль миссии ООН по содействию Афганистану, которая оказывает помощь установлению устойчивого мира и стабильности в этой стране. По поручению Главы государства Министерство иностранных дел совместно с компетентными органами и службами – в их числе акимат Алматы, МВД, КГА МИИР, КНБ, МЗ – в тесной координации с основной командой ООН в Казахстане оперативно проработали вопрос принятия рейса и временного размещения представителей ООН в Алматы», - сказал Акан Рахметуллин на брифинге в СЦК.

По его словам, все прибывшие являются международными сотрудниками ООН, обладателями паспортов и иммунитетов ООН.

«В их числе спецпредставитель генсека ООН и глава миссии ООН по содействию Афганистану госпожа Дебора Лайонс. Часть прибывших сотрудников ООН в ближайшее время выедут в отделения ООН в других странах. Но большинство, около 100 человек, останутся в Казахстане и сформируют временный удаленный офис UNAMA в Алматы. Размещение удаленного офиса UNAMA пока планируется на полгода и, возможно, будет продлено, в зависимости от дальнейшего развития ситуации в Афганистане», - отметил спикер.

Он заверил, что расходы на проживание сотрудников, аренду офисных помещений и другое полностью будут финансироваться из бюджета ООН.

«Казахстанская сторона окажет содействие в поиске подходящего для размещения сотрудников ООН помещения, соответствующего требованиям по безопасности и другим параметрам. Кроме того, мы приступили к проработке вопроса международно-правового оформления пребывания UNAMA в Казахстане. Стоит отметить, что руководство ООН рассматривало разные варианты временного размещения части персонала этой миссии. Принятие решения в пользу Алматы было обусловлено различными факторами, в том числе тем, что наша южная столица является крупным региональным центром финансовой и деловой активности, имеет развитую инфраструктуру, а также удобное авиасообщение с другими странами мира», - заключил спикер.


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#ООН   #Алматы   #Афганистан  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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