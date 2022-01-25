Миссия США при ОБСЕ опубликовала заявление по январским событиям в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Миссия США при ОБСЕ опубликовала своё заявление на заседании Постоянного совета Организации, прошедшем 20 января 2022 года в Вене, на котором обсуждалась ситуация в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

Выразив соболезнования казахстанцам в связи с человеческими жертвами в январских событиях, Постоянный представитель США при ОБСЕ, Посол Майкл Карпентер отметил неизменную поддержку суверенитета и независимости Казахстана.

«Мы верим в стойкость народа Казахстана и его конституционного строя, а также в их способность оправиться от этого кризиса», – подчеркнул американский дипломат.

Сославшись на слова Государственного секретаря США Э. Блинкена, М. Карпентер подтвердил приверженность Вашингтона партнёрству с Казахстаном и поддержку целям реформ, представленных Президентом К. Токаевым.

М. Карпентер призвал казахстанские власти обеспечить прозрачность расследования и соблюдение необходимых правовых процедур, а также дифференцировать между выражавшими свой протест мирным путём и участниками насилия и грабежей, обеспечив надлежащую правовую процедуру для всех категории задержанных лиц. Отмечена важность конструктивного диалога между правительством и мирными элементами гражданского общества. Отдельно подчёркнуто значение права граждан мирно выражать и осуществлять свободу мирных собраний, обеспечения уважения и поддержки свободы СМИ.

«Мы с нетерпением ожидаем продолжения нашего партнерства с Казахстаном по важнейшим экономическим, политическим, образовательным и экологическим вопросам, как это было отмечено в выступлении Президента К. Токаева к нации от 11 января», – подчеркнул Посол США. По его словам, представительство ОБСЕ в Казахстане располагает полезными инструментами для укрепления устойчивости общества и содействия продвижению реформ.