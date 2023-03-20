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Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ не выявила нарушений на выборах в Казахстане

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
20 Марта 2023, 11:44
Миссия Парламентской ассамблеи ОДКБ не выявила нарушений на выборах в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Координатор миссии Парламентской ассамблеи ОДКБ, заместитель главы постоянной комиссии по безопасности нижней палаты парламента Беларуси Александр Маркевич прокомментировал выборный процесс в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы отметили это в своем заключении, что выборы были проведены в соответствии с законодательством Республики Казахстан и международными нормами. Нарушений по порядку выдачи бюллетеней, размещения наглядной агитации, организации самого процесса голосования, в ходе подсчета голосов мы не выявили, что и отметили в своем заключении международной группы наблюдателей», - сказал Александр Маркевич на брифинге в столице.

Спикер также отдельно отметил благожелательность людей на участках.

«Нам доведены все изменения в законодательство РК, нам были четко разъяснены порядок формирования нижней палаты по смешанной системе, мы увидели высокую активность и то количество кандидатов на отдельных участках меня поразило, это говорит о высокой политической активности и высокой политической культуре. Поэтому никаких сложностей и трудностей мы не испытали. Все вопросы, которые мы задавали, на них были получены корректные и профессиональные ответы. Любая информация нам предоставлялась и обеспечивался доступ к тем элементам избирательного процесса, к которым мы хотели», - добавил А. Маркевич.


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