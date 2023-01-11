Миссия NASA обнаружила вторую потенциально пригодную для жизни планету размером с Землю

11 Января 2023, 20:43

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Миссия НАСА обнаружила вторую экзопланету размером с Землю, вращающуюся вокруг небольшой звезды на расстоянии около 100 световых лет от Солнечной системы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

Планета, названная TOI 700 e, предположительно, каменистая и по размеру составляет около 95% от Земли. Небесное тело является четвертой планетой, обнаруженной на орбите небольшой холодной карликовой звезды М TOI 700. Все экзопланеты были обнаружены с помощью космического телескопа TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite - Спутник исследования транзитных экзопланет), запущенного НАСА в апреле 2018 года.

Еще одна планета в системе, обнаруженная в 2020 году и названная TOI 700 d, также размером с Землю. Обе эти экзопланеты существуют в обитаемой зоне своей звезды, иначе говоря, на необходимом расстоянии от звезды, в пределах которого на поверхности потенциально может существовать жидкая вода. Подобные условия предполагают, что сами планеты когда-то были или могут быть пригодными для жизни.

Об открытии планеты было объявлено во вторник на 241-м собрании Американского астрономического общества в Сиэтле, а исследование экзопланеты было принято к публикации в научном журнале The Astrophysical Journal Letters.

«Это одна из немногих известных нам систем с несколькими маленькими обитаемыми зонами», - сообщила ведущий автор исследования, научный сотрудник Лаборатории реактивного движения НАСА в Пасадене Эмили Гилберт.

«Это делает систему TOI 700 интересной перспективой для дальнейшего развития. Планета e примерно на 10% меньше планеты d, поэтому система также показывает, как дополнительные наблюдения TESS помогают нам находить все меньшие и меньшие миры», - отметила она.

Маленькие холодные карликовые звезды класса M, такие как TOI 700, распространены во Вселенной. За последние годы было обнаружено, что на орбите многих из них существуют собственные экзопланеты, такие как система TRAPPIST-1 и ее семь экзопланет, которые в ближайшее время будет изучать космический телескоп «Джеймс Уэбб».

Ближе всего к упомянутой звезде находится планета TOI 700 b, которая составляет 90% от размера Земли и совершает один быстрый оборот вокруг звезды каждые 10 земных суток. Дальше расположена TOI 700 c, которая в 2,5 раза больше нашей планеты и совершает один оборот вокруг звезды каждые 16 дней. Обе эти планеты, предположительно, находятся в приливном захвате, т.е. всегда обращены к звезде одной и той же стороной - так же, как Луна всегда обращена к Земле одной стороной.

Две экзопланеты d и e, находящиеся немного дальше от звезды, в обитаемой зоне, имеют более длинные орбиты - 37 дней и 28 дней соответственно. Недавно обнаруженная планета e на самом деле расположена между планетами c и d.

Миссия TESS отслеживает отдельные участки ночного неба размером 24 на 96 градусов, на каждый из которых затрачивалось по 27 дней. Наблюдение велись за самыми яркими звездами и изменениями их яркости. Обнаруженные при этом повторяющиеся провалы светимости свидетельствуют о том, что вокруг этих звезд вращаются планеты, что называется транзитным сигналом или транзитом.

Первоначально, в 2018 году с помощью TESS были начаты исследования южного неба, в июле-августе 2020 года его окуляры были направлены на северное небо, после чего внимание вновь были направлено на южное небо, где и была обнаружена четвертая планета в системе TOI 700.

«Если бы звезда была немного ближе или планета немного больше, мы могли бы обнаружить TOI 700 e в первый год поступления данных TESS, - сказал соавтор исследования, докторант Мэрилендского университета в Колледж-Парке, аспирант Центра космических полетов имени Годдарда НАСА в Гринбелте Бен Хорд. - Но сигнал был настолько слабым, что нам понадобился дополнительный год транзитных наблюдений, чтобы идентифицировать его».

Несмотря на то, что наблюдения за загадочной планетной системой ведуться исследователями через различные космические и наземные обсерватории, миссия TESS продолжает предоставлять все новые данные.

«Телескоп TESS только что завершил второй год наблюдений за северным небом, - сказала астрофизик-исследователь и заместитель научного сотрудника проекта TESS в Годдарде Эллисон Янгблад. - Мы с нетерпением ждем других захватывающих открытий, скрытых в сокровищнице данных миссий».

Фото: NASA