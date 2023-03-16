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Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании в РК

16 Марта 2023, 19:42
Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Миссия наблюдателей СНГ не выявила нарушений в проведении агитационной кампании и предвыборной гонки в Казахстане накануне выборов в Мажилис и маслихаты. Об этом в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии заявил глава миссии Леонид Анфимов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша миссия, в отличие от может быть других миссий, работает не для того, чтобы накопать какие-то «крючки» или найти незначительные нарушения, через которые потом выставить в неприглядном свете работу избирательных комиссий, включая Центральную избирательную комиссию. Мы не нашли на сегодня и не имеем информации о том, что где-то были нарушения в проведении агитационной кампании, выдвижении кандидатов в депутаты, факты нечистоплотности предвыборной борьбы. Всё идёт в цивилизованном русле и достойно тех людей, которые выдвинули свои кандидатуры на внеочередные выборы депутатов», - сказал Леонид Анфимов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что Центральная избирательная комиссии РК в очередной раз демонстрирует высокий профессионализм в подготовке и проведении избирательной кампании. Свои выводы и оценки миссия изложит 20 марта.


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