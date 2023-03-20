Миссия наблюдателей от ТюркПА оценила депутатские выборы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Глава миссии наблюдателей от Парламентской Ассамблеи тюркских государств (ТюркПА) Реджеп Шекер оценил выборы депутатов Мажилиса и маслихатов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы встречались с председателем ЦИК РК, с сенаторами, а также с заместителем министра иностранных дел РК. Наблюдатели ТюркПА получили всю информацию об избирательном процессе. Также члены миссии встречались с представителями политических партий, которые участвовали в выборах, ознакомившись с их программами. Мы наблюдали за всеми этапами избирательного процесса, начиная с открытия урн до подсчета голосов, разговаривали с местными наблюдателями», - сказал Реджеп Шекер на брифинге в столице.

По его мнению, все прошло спокойно.

«Мы можем сказать, что все проходило согласно правилам, во время избирательного процесса были все необходимые ресурсы. Миссия была удовлетворена уровнем подготовки к избирательному процессу и высоко оценивает эти выборы. Также миссия дает позитивную оценку всем мерам, которые были приняты для организации данных выборов. Миссия наблюдателей ТюркПА считает, что эти выборы были проведены согласно принципам транспарентности, справедливости», - заключил глава миссии ТюркПА.