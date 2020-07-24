Миссия наблюдателей от СНГ начала работу на выборах Президента Беларуси

МИНСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась встреча руководителя Штаба Миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Республики Беларусь Виктора Гуминского с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Лидией Ермошиной, в ходе которой обсуждены вопросы подготовки к выборам и организации деятельности миссии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Штаб миссии наблюдателей от СНГ.

Ожидается, что в состав Миссии войдут представители государств – участников СНГ, Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в странах Содружества, отметил Виктор Гуминский, количественный состав миссии прогнозировать трудно.

Координировать работу наблюдателей будет Штаб миссии, который проведет анализ избирательного законодательства, распределит наблюдателей по регионам республики и определит порядок их работы, подготовит необходимые информационно-методические, нормативно-правовые материалы.

В ходе наблюдения планируется проведение встреч с избирательными штабами кандидатов в Президенты, посещение избирательных комиссий всех уровней.

В целях всестороннего изучения избирательной кампании Штаб Миссии обратится в государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями избирательного процесса, с просьбой предоставлять информацию о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения.

По словам Виктора Гуминского, основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2–3 дня до выборов и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики. Члены Миссии будут присутствовать при открытии избирательных участков, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов выборов с соблюдением всех норм санитарной безопасности.

Для подготовки итогового заявления о результатах мониторинга выборов будет создан Совет координаторов, в состав которого войдут представители государств – участников и органов СНГ.

Свои выводы и оценки миссия изложит на пресс-конференции 10 августа 2020 года. О месте и времени ее проведения будет сообщено дополнительно.

«Наша Миссия открыта для общения. Хочу подчеркнуть, что задача Миссии – содействовать проведению свободных и демократических выборов», – сказал Виктор Гуминский.

Как сообщает БЕЛТА, президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Центризбирком 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты: это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Светлана Тихановская, Сергей Черечень и действующий президент страны Александр Лукашенко.