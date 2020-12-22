Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса Парламента начала мониторинг избирательной кампании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По приглашению Республики Казахстан Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан и ее Штаб с 21 декабря 2020 года приступили к мониторингу избирательной кампании. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Штаб Миссии наблюдателей от СНГ.

В рамках наблюдения за парламентскими выборами 21 декабря 2020 года состоялась встреча первого заместителя председателя Исполнительного комитета СНГ Виктора Гуминского с Председателем Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Бериком Имашевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с предстоящими выборами депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан. Б. Имашев проинформировал об изменениях, внесенных в последние годы в избирательное законодательство, о деятельности избирательных комиссий по подготовке выборов, о ходе предвыборной кампании.

В свою очередь, В. Гуминский сообщил о том, что деятельность Миссии будет строиться в соответствии с избирательным законодательством Республики Казахстан, независимо и самостоятельно, основываясь на общепризнанных принципах и нормах международного права в области организации и проведения выборов.

На встрече Виктора Гуминского с заместителем министра иностранных дел Республики Казахстан Маратом Сыздыковым стороны рассмотрели вопросы, связанные с ходом избирательного процесса, а также с организацией работы Миссии наблюдателей от СНГ. При этом М. Сыздыков отметил, что внешнеполитическое ведомство будет всячески содействовать работе международных наблюдателей в рамках национального законодательства.