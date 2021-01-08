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Миссия наблюдателей от ШОС приступила к мониторингу выборов в Мажилис Парламента РК

Автор:  
Руслан Сулейменов
8 Января 2021, 16:44
Миссия наблюдателей от ШОС приступила к мониторингу выборов в Мажилис Парламента РК

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Миссия от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала работу по наблюдению за выборами депутатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на заявление Секретариата ШОС.

В составе миссии аккредитовано 15 наблюдателей - представителей законодательных, избирательных органов, дипломаты государств-членов ШОС, а также должностные лица Секретариата Организации.

Миссию возглавляет заместитель генерального секретаря ШОС Чжан Хайчжоу. Как отмечается в заявлении, в день выборов члены миссии посетят посольство РК в КНР в г. Пекин, где развернут наблюдательную работу за ходом голосования граждан Казахстана, находящихся за рубежом.

Для получения наиболее полного представления о ходе избирательного процесса на территории РК представители Миссии от государств-членов ШОС приступили к работе по мониторингу хода избирательного процесса в ряде населенных пунктах Казахстана.

«Работа миссии будет сосредоточена на изучении готовности избирательных участков в оставшиеся до официального дня выборов время, наблюдении за ходом голосования, организации процесса на избирательных участках, подсчёте голосов, а также на опросах проголосовавших избирателей, представителей кандидатов и других наблюдателей», - говорится в заявлении Секретариата ШОС.

Напомним, что ШОС - постоянно действующая международная организация, созданная в июне 2001 года. Государствами-основателями ШОС являются Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году статус государства-члена Организации был предоставлен Индии и Пакистану. Штаб-квартира ШОС расположена в Пекине.


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