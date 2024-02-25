Миссия наблюдателей от ШОС начала работу на выборах в Беларуси

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) начала работу на выборах в Палату представителей Национального собрания и местные советы депутатов Республики Беларусь (РБ), которые назначены на 25 февраля. Об этом говорится в сообщении официального телеграмм-канала Организации, передает агентство Kazinform.

Глава миссии, заместитель Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев накануне дня голосования провел встречи с председателем Центральной избирательной комиссии Республики Беларусь Игорем Карпенко, руководителями политических партий, представителями общественных объединений, а также наблюдателями от других организаций.

Члены Миссии от ШОС в субботу посетили избирательные участки в Минске, осуществив мониторинг досрочного голосования.

Сегодня в Беларуси проходит единый день голосования, избирают депутатов Палаты представителей Национального собрания и местных cоветов депутатов.