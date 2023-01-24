Миссия МВФ начала свою работу в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Министерстве национальной экономики состоялась встреча вице-министра нацэкономики Азамата Амрина и руководителя миссии - старшего экономиста Департамента по бюджетным вопросам Международного валютного фонда Саже Де Клерк, передает Telegram-канал МНЭ РК.

В мероприятии приняли участие представители центральных госорганов, Нацбанка, ФНБ «Самрук Казына», Высшей аудиторской палаты, Института экономических исследований и МВФ.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и дали старт работе Миссии МВФ. В рамках технической помощи зарубежными экспертами будет дана оценка степени прозрачности бюджетно-налоговой сферы. В частности, планируется изучить бюджетную отчетность, налогово-бюджетные прогнозы и составление бюджета, анализ и управление бюджетными рисками, а также управление поступлениями от природных ресурсов.

Как отметил вице-министр нацэкономики А.Амрин, рекомендации МВФ по итогам оценки будут использованы в рамках дальнейшего совершенствования бюджетно-налоговой политики, в том числе при разработке Бюджетного и Налогового кодексов.

Миссия Международного валютного фонда продлится до 6 февраля. Ожидается, что эксперты МВФ проведут ряд встреч с депутатами Сената Парламента РК, представителями центральных государственных органов.

Фото: t.me/presseconomy