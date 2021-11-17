Миссия МВФ констатировала выход экономики Казахстана на допандемический уровень производства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел переговоры с экспертами Международного валютного фонда (МВФ) во главе с руководителем миссии по Казахстану Николя Бланше, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Премьер-Министра РК.

Главе Правительства представлены экспертные оценки и прогнозы МВФ по экономической ситуации в Казахстане, а также проводимой РК политики по минимизации последствий пандемии и поддержки населения и бизнеса.

Миссия констатировала положительную динамику роста реального ВВП РК по итогам 10 месяцев т.г. на уровне 3,5% и возвращение объемов производства на допандемический уровень.

«Меры реагирования официальных органов сыграли ключевую роль в смягчении воздействия шоков на доходы населения и экономическую активность. Меры экономической политики включали регулирование цен на социально значимые товары, денежные выплаты уязвимым домохозяйствам и адресную помощь особо пострадавшим секторам и предприятиям малого и среднего бизнеса, включая льготное кредитование и налоговые льготы. Проекты в рамках программы «Дорожная карта занятости» помогли поддержать занятость», - отмечается в заявлении миссии МВФ.

По прогнозам экспертов Международного валютного фонда, по итогам 2021 г. темпы роста экономики РК достигнут 3,7% с дальнейшим сохранением восстановительной динамики.

Миссия МВФ дала высокую оценку мерам Казахстана по усилению финансового надзора, инфляционному таргетированию, цифровизации налогового и бюджетного администрирования, а также обязательствам по достижению углеродной нейтральности к 2060 году.

Премьер-Министр отметил, что в целях обеспечения качественного и устойчивого развития в условиях новой постпандемической реальности Казахстан перешел на новую Систему государственного планирования. В рамках ее реализации Правительство разработало национальные проекты в сферах регионального развития, предпринимательства, АПК, экологии, цифровизации, образования и науки, здравоохранения и общественного развития. При этом выработаны новые подходы к привлечению инвестиций и определен курс на формирование «зеленой» экономики.

Стороны обсудили вопросы денежно-кредитной, валютной, налогово-бюджетной политики, ситуацию в банковской сфере, развитие частного сектора и проводимые Казахстаном структурные реформы экономики.

В переговорах приняли участие первый заместитель Премьер-Министра Алихан Смаилов, Председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам Кайрат Келимбетов, министры финансов Ерулан Жамаубаев, национальной экономики – Асет Иргалиев, заместитель Председателя Национального Банка Алия Молдабекова и др.

Миссия МВФ дважды в год посещает Казахстан для проведения ежегодных консультаций в соответствии со Статьей IV Соглашения МВФ.