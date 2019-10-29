Мировые эксперты по цифровизации обсудили защиту «больших данных» в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Состоявшийся в столице Казахстана Международный экспертный совет (МЭС) по цифровизации собрал представителей ведущих мировых компаний, занимающихся исследованиями научно-технического и политического подходов к вопросу обработки больших данных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основной целью Совета является обеспечение международного экспертного консультирования для содействия реализации цифровизации в Казахстане, повышения конкурентоспособности страны и улучшения качества жизни населения. В постоянный состав Совета входят международные эксперты Великобритании, Малайзии и таких организаций как ВЭФ, Всемирный Банк, IDC, сообщает пресс-служба Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

Председатель парламентской группы по искусственному интеллекту Великобритании Лорд Тим Клемент-Джонс в своем выступлении подчеркнул важность сохранности данных. «На сегодня защита данных - злободневный вопрос. Во всемирной паутине они размещаются в хаотичном порядке. Очень важно усилить контроль за сохранностью данных», - отметил эксперт.

В свою очередь, Джейн Тредвел, руководитель практики цифрового развития Всемирного банка, считает, что для проведения успешной работы в этом плане важно развивать человеческий капитал. «Законодательные акты, регулирующие вопросы хранения данных, сложны. Это также влияет на результат. Поэтому для качественного расчета рисков при работе с большим объемом данных необходимы, прежде всего, грамотные кадры, которые будут результативно изучать рынок цифровых технологий», - отметила Джейн Тредвел.

«Еще один вопрос - отсутствие четкого понимания в вопросе отнесения данных к категории персональных. Это также становится одной из важных проблем обсуждаемой сферы», - считает Ричард Керби, раннее работавший главным советником ООН по вопросам электронного правительства и управления информацией.

Эксперты высказывали различные мнения относительно путей развития сохранности и обработки «больших данных», но все они были согласны в одном – необходима консолидация усилий и возможностей. Такая коллаборация позволит достичь обеспечения всесторонней защиты и безопасности обработки данных.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, председатель МЭС Аскар Жумагалиев поблагодарил членов Совета за выдвинутые ими идеи, инициативы и заверил, что рекомендации экспертов будут учтены при дальнейшей работе с Big Data. «Казахстан намерен усилить работу в сфере больших данных. На сегодня мы разрабатываем соответствующую законодательную базу, внедряем ряд инновационных проектов по работе с искусственным интеллектом. И поэтому ваши предложения способствуют оптимизации нашей работы. Мы открыты для конструктивных идей и обмена опытом», - подчеркнул казахстанский министр.

Вместе с тем, на полях форума Аскар Жумагалиев провел переговоры с экс-главным советником ООН по вопросам электронного правительства и управления информацией, а также руководителями зарубежных венчурных компаний AngelsLabs, ACME и bValue Angels VC. В ходе встреч были затронуты вопросы инвестиционной привлекательности казахстанской экономики, пути взаимовыгодного сотрудничества и дальнейшее развитие инновационной экосистемы в Казахстане.