Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Экономика

Мировые цены на продукты останутся повышенными в ближайшие годы

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
27 Апреля 2022, 14:45
Мировые цены на продукты останутся повышенными в ближайшие годы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Во внешнем секторе продолжается глобальный рост инфляции. Об этом заявил председатель Национального банка Галымжан Пирматов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существенный вклад в ее повышение вносит дорожающее продовольствие. Индекс продовольственных цен ФАО в марте текущего года достиг самого высокого уровня с 1990 года. Только за прошедший год он вырос на 33,6%. Ожидается, что мировые цены на продовольствие останутся на повышенных уровнях как в 2022 году, так и в 2023 году», - сообщил Галымжан Пирматов на брифинге в Нацбанке.

По его словам, дисбаланс между спросом и предложением отражается на ключевых рынках продовольствия и сырья. Это происходит на фоне геополитического кризиса, высоких цен на удобрения, а также проблем с поставками.

«Цены на нефть также остаются на высоких значениях. Прогнозы по мировому рынку пересматриваются в сторону небольшого снижения. При этом, цена на нефть, по прогнозам аналитиков, будет складываться в среднем в диапазоне $90-100 за баррель в 2022-2023 годах», - отметил спикер.

«Как следствие, зафиксирован значительный рост инфляции в развитых экономиках и странах – основных торговых партнерах, что повлияет на повышение импортируемой инфляции. При положительной динамике потребительской активности усиливается разрыв спроса и предложения. Это является одной из главных причин высокой глобальной инфляции», - заключил глава финрегулятора.

Нацбанк Казахстана   Экономика   Цены и тарифы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны