Мировые цены на продовольствие в прошлом году выросли на 14,3 процента - ФАО

8 Января 2023, 16:04

РИМ. СИНЬХУА - Из-за роста цен на энергоносители и удобрения, мировые цены на продовольствие в 2022 году выросли на 14,3 процента по сравнению с годом ранее. Об этом сообщила в пятницу Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН - ФАО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Синьхуа».

Субиндексы ФАО показывают, что в 2022 году зерновые подорожали на 17,9 процента по сравнению с 2021 годом, растительное масло - на 13,9 процента, молочные продукты - на 19,6 процента, мясо - на 10,4 процента, а сахар - на 4,7 процента.

В декабре 2022 года индекс продовольственных цен ФАО уменьшился на 1,9 процента по сравнению с ноябрем. Снижение происходит уже девять месяцев подряд, но индекс так резко вырос в течение первых месяцев 2022 года, что к концу года он значительно превысил средний показатель 2021 года.

Снижение в декабре было в значительной степени обусловлено тем, что рынки адаптировались к перебоям в распределении, более высоким ценам на транспорт и пониженному спросу из-за замедления глобального экономического роста.

ФАО неоднократно предупреждала, что рост цен на продукты питания угрожает глобальной продовольственной безопасности, особенно в бедных странах.

Фото: news.un.org