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Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться – Нацбанк РК

Автор:  
Серик Сабеков
26 Октября 2022, 16:13
Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов заявил на пресс-конференции, что ситуация во внешнем секторе остается в значительной степени неопределенной. Мировые цены на продовольствие продолжают снижаться, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Индекс ФАО в сентябре текущего года снизился на 1,1%. Причиной послужило падение цен на растительное масло, которое нивелировало рост стоимости зерновых культур. Повышение цен на пшеницу связано с опасениями касательно возможности вывоза зерна из украинских черноморских портов и погодных условий в Аргентине и США», - сказал Галымжан Пирматов.

Глава финрегулятора также отметил, что потребительская инфляция в мире все еще находится на высоком уровне. Двузначные темпы роста цен наблюдаются не только в развивающихся, но и в ряде стран с развитой экономикой.

«В подобных условиях ведущие центральные банки, эмитирующие резервные валюты, продолжают ужесточение монетарных условий. Для нас это означает рост рисков усиления давления на обменный курс тенге. Требуются меры по обеспечению привлекательности тенговых активов через повышение базовой ставки», - пояснил Галымжан Пирматов.

Ранее сообщалось, что инфляция в годовом выражении достигла в Казахстане 17,7%.


Нацбанк Казахстана   Экономика   Цены и тарифы   Инфляция  
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