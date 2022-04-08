Мировые цены на продовольствие продолжают расти

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – В марте зафиксирован самый высокий рост мировых цен на продукты питания за последние несколько десятков лет, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Продовольственную и сельскохозяйственную организацию ООН (ФАО).

В ушедшем месяце среднее значение Индекса продовольственных цен ФАО (ИПЦФ) составило 159,3 пункта, что на 17,9 пунктов или на 12,6% выше февральского показателя. В результате значительного роста ИПЦФ, начиная с 1990 года, заметно повысились в цене такие товарные группы, как растительные масла, зерно, мясо, сахар и молочная продукция.

По данным Организации, среднее значение Индекса цен на зерновые культуры стало выше февральского показателя на 17,1%. Зафиксированный в марте рост объясняется стремительным повышением мировых цен на пшеницу и фураж, которое было связано в первую очередь с вызванными перебоями в экспортных поставках из Украины и России. Мировые цены на пшеницу в прошлом месяце выросли на 19,7%, чему также способствовали опасения относительно состояния посевов в США. Своего исторического максимума достигли котировки фуражных культур – 20,4%, кукурузы – 19,1% и ячменя – 27,1%. В то же время в результате разнонаправленной динамики цен на рис из разных стран с различным качеством среднее значение котировок этого продукта в марте оказалось на 10% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

Наряду с этим, цены на растительные масла выросли на 23,2%, превысив февральское значение. Подсолнечное масло подорожало под влиянием ограничения объемов экспортных поставок с Черноморского региона. Цены на пальмовое и соевое масла выросли из-за сокращения поставок из Индонезии и ухудшения качества сырья в Южной Америке. Дополнительное влияние на рост котировок всех видов растительных масел оказал также резкий рост цен на сырую нефть.

Кроме того, цены на молочные продукты добавили 2,6% в месячном выражении и 23,6% в годовом. Таким образом, рост этого индекса продолжается уже седьмой месяц подряд, из-за сокращения предложений на мировых биржах и все большего роста спроса. Значительно выросли котировки на сухое цельное молоко и сыр. При этом также показали заметный рост цены на обезжиренное сухое молоко и сливочное масло.

Мартовский индекс ФАО на мясо вырос по сравнению с февралем на 4,8%. Мировые цены на мясо птицы повысились в результате вспышек птичьего гриппа и в связи с приостановкой экспорта из Украины. Цены на говядину выросли из-за низкой численности поголовья убойных животных в ключевых регионах, при этом стабильный спрос в мире сохраняется.

Как отмечается, в марте на 6,7% выше февральского показателя и более чем на 20% выше показателя соответствующего периода прошлого года составило среднее значение цен на сахар. Таким образом, наблюдавшееся в последние три месяца снижение данного индекса почти полностью компенсировано. Повышение мировых котировок сахара в прошлом месяце объясняется главным образом резким ростом мировых цен на сырую нефть, в связи с которым ожидается, что в предстоящем сезоне в Бразилии увеличатся объемы использования сахарного тростника для производства этанола. Вместе с тем, активный сбор урожая и благоприятные прогнозы производства в Индии, которая является одним из ведущих экспортеров сахара, способствовали замедлению роста цен, предотвратив более значительное их увеличение.