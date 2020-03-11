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Мировые цены на нефть продолжают рост
11 Марта 2020 11:48
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ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть продолжают расти уже второй день после «Черного понедельника», когда стоимость нефти и акций катастрофически упали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
Новости по темеНизкие цены на нефть не выгодны ни России, ни Саудовской Аравии – эксперт ОЭСР прогнозирует снижение темпов роста мирового ВВП Котировки нефти составили 34 доллара за баррель на 9 марта
Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,26 доллара США, или на 3,4%, и достигли 38,48 доллара США за баррель. Цены на нефть марки WTI в США выросли на 0,91 доллар США, или на 2,7%, до 35,27 доллара США за баррель.
Напомним, в понедельник цены на нефть упали почти на 30%.
Ключевые слова: Нефть,
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