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Мировые цены на нефть продолжают рост

11 Марта 2020 11:48
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Мировые цены на нефть продолжают рост

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – Цены на нефть продолжают расти уже второй день после «Черного понедельника», когда стоимость нефти и акций катастрофически упали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

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Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,26 доллара США, или на 3,4%, и достигли 38,48 доллара США за баррель. Цены на нефть марки WTI в США выросли на 0,91 доллар США, или на 2,7%, до 35,27 доллара США за баррель.

Напомним, в понедельник цены на нефть упали почти на 30%.


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Ключевые слова: Нефть,
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Автор:

Раушан Конырбаева

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