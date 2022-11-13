Мировые бестселлеры переводят на казахский язык в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Центр обучения языкам Карагандинской области переводит мировую классику на казахский язык. В библиотеке имени Н. В. Гоголя состоялась презентация книги «Өкіл әке» («Крестный отец») Марио Пьюзо. Перевод выполнил член Союза писателей Казахстана переводчик, журналист и писатель Суйиндик Жанысбай. Книга издана тиражом 200 экземпляров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Спецпроект по переводу мировой литературы на казахский язык мы начали в этом году. Язык наших классиков сложен для людей, только начавших изучение казахского, и мы бы хотели предложить им книгу для чтения попроще. А дальше изучающие язык уже смогут читать и произведения казахских писателей. Почему именно это книга? На наш взгляд, она интересна современной молодежи, входит в пятерку лучших изданий мира с большим тиражом. Книги мы отдадим бесплатно нашим ученикам, также подарим трем библиотекам — Гоголя, Ауэзова и Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова», — рассказала руководитель Карагандинского областного центра обучения языкам Алмагуль Игенова.





По словам Суйиндика Жанысбая, книгу он перевел за два месяца, особых сложностей не испытывал.

«Одним из первых моих переводов были рассказы белорусских писателей, я перевёл «Городские мальчики» Виктора Карамазова. Также переводил рассказы чувашских и марийских писателей. В 2005 году издательство «Балауса» выпустило книгу «Әлем халықтарының ертегілері» («Сказки народов мира») и попросило меня перевести сказки алтайских народов. Позже они вышли отдельной книгой. А в 2017-м я выпустил свою книгу переводов «Тұзақ» — это название повести татарского писателя. Сейчас выполнил заказ Карагандинского центра обучения языкам на перевод книги «Крестный отец», — говорит Суйиндик Жанысбай.

В скором времени Центр обучения языкам подготовит и перевод книги Гарри Грея «Однажды в Америке».

«Она должна выйти к концу этого месяца. В этом году на перевод мы взяли только две книги. Но если все пойдет по плану, со следующего года планируем больше книг переводить. Наш центр занимается обучением взрослых, поэтому пока у нас книги для взрослых. В будущем, если наш проект будет успешным, начнем переводить и детские издания», — сообщила Алмагуль Игенова.