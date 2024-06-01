Мировой поставщик оборудования для автопрома встретился с министром Шарлапаевым в Алматы

Поставки высокотехнологичного оборудования для нового мультибрендового завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan начнутся уже в июле. Об этом сообщил CEO Automotive Engineering Corporation Цзя Сицзюнь на встрече с министром промышленности и строительства РК Канатом Шарлапаевым во время визита в индустриальную зону Алматы, передает агентство Kazinform.

Новый завод в настоящее время находится на стадии строительства, запуск производства запланирован на начало 2025 года. Это единственный в мире мультибрендовый завод, производящий автомобили 3 ведущих конкурирующих китайских брендов, здесь будут производить 9 моделей автомобилей, по три модели от Chery, Changan и Great Wall Motor (Haval и Tank). Мощность завода – 90 000 автомобилей. На заводе будет трудоустроено более 3600 человек.

Фото: Астана Моторс

Территория завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – 309 000 кв.м., площадь производства – 200 000 кв.м.

Astana Motors Manufacturing Kazakhstan – высокотехнологичное предприятие. Для производства такого объема автомобилей на заводе предусмотрено три полуавтоматизированных цеха сварки, три частично роботизированные линии сборки, автоматизированный цех окраски кузовов, автоматизированный цех окраски пластиковых деталей. В цехе окраски кузовов расположено девять катафорезных ванн и 34 робота и атомайзера последнего поколения.

В мае 2023 года компания «Астана Моторс» заключила соглашение на поставку высокотехнологичного оборудования с Automotive Engineering Corporation (КНР). Документ был подписан в рамках круглого стола с представителями деловых кругов Китая в Сиане, который открыл президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

AE Corp. – лидер по производству оборудования для автомобильных заводов в мире с более чем 60-летней историей, клиентами корпорации являются BMW, Hyundai, Toyota, Jaguar, Land Rover, BYD, Mercedes-Benz, Volkswagen и др. Компанией реализовано более 30 000 проектов, оборудовано около 80% заводов по всему миру.

Фото: Астана Моторс

В Алматы прибыла делегация AE Corp. в составе: CEO Цзя Сицзюнь (Jia Xijun, второй справа), заместитель гендиректора Чен Юнг (Chen Yong), директор архитектурного института Джан Бо (Zhang Bo), ответственный за BIW и GA Ли Шоуси (Li Shouxi), заместитель депратаменте международного бизнеса Ван Сяолей (Wang Xiaolei).

- В настоящее время идет изготовление оборудования, поставки начнутся уже в июле и продлятся до ноября. Как только мы начали участвовать в этом проекте, мы почувствовали, что для Казахстана – этот проект имеет очень важное значение. Также для нашей компании это первый проект в центральноазиатском регионе и в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Главы Казахстана и Китая оказывают проекту повышенное внимание, для нас это большой вызов и большая ответственность, – отметил CEO AE Corp. Цзя Сицзюнь.

Фото: Астана Моторс

СЕО «Астана Моторс» Бекнур Несипбаев, основатель «Астана Моторс» Нурлан Смагулов, директор завода Astana Motors Manufacturing Kazakhstan Максим Тарасов, министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, делегация AE Corp.

В свою очередь К.Шарлапаев подчеркнул важность проекта для Казахстана.

- В финансировании проекта принимал участие Банк развития Казахстана, это государственный институт развития. Для государства это очень важный проект, что показывает уровень поддержки развития промышленности в Казахстане. Хочу также отметить, что отношения Казахстана и Китая в настоящее время находятся на очень высоком уровне, – подчеркнул К.Шарлапаев.

Стоимость проекта – 182 млрд тенге. Из них 30% – собственные средства Astana Motors Manufacturing Kazakhstan, 70% – заемные возвратные средства, на 15 лет по ставке 9% годовых через инструменты финансового лизинга ФРП и гарантии БРК.