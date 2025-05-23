Мировые запасы нефти продолжают расти

Цены на нефть упали до примерно $65 за баррель с январского уровня в $82 на фоне растущих опасений по поводу возможных экономических последствий торговой войны, а также решения ОПЕК+ нарастить добычу.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), прибыльность нефтепереработки остается высокой, а спрос в первом квартале 2025 года продолжил расти на почти 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако последние данные о запасах нефти свидетельствуют о начавшемся ослаблении ситуации: запасы увеличиваются по всему миру. Хотя у этой тенденции есть несколько причин — как экономических, так и геополитических — она ясно указывает на то, что спрос отстает от предложения, пишет Reuters.

В последнем отчете МЭА от 15 мая говорится, что рост мировых запасов нефти наблюдался два месяца подряд и в марте составил 7,7 миллиарда баррелей. Энергетическое агентство прогнозирует, что в этом году запасы нефти будут расти в среднем на 720 тыс. баррелей в сутки, а в следующем — ускорятся до 930 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем анализ спутниковых данных, проведённый Kayrros, показал, что накопление запасов нефти ускорилось за последние недели.

Мировые запасы нефти на суше выросли более чем на 100 миллионов баррелей и достигли 3,127 миллиарда баррелей в период с середины апреля по середину мая. Это самый высокий показатель запасов на суше с начала пандемии COVID-19, за исключением сезонного пика в июле 2023 года, отметили в Kayrros.

По данным Kayrros, Китай в мае зафиксировал рекордный уровень запасов: 1,127 миллиарда баррелей.

Еще одним тревожным сигналом стал рост объемов нефти, хранящейся в танкерах на море. Хранение нефти на море обходится дороже, чем на суше, поэтому увеличение объемов запасов означает, что нефтяным компаниям требуется больше времени, чтобы найти покупателей и осуществить разгрузку. Это указывает либо на замедление спроса, либо на избыток предложения — или и то и другое одновременно.

По данным аналитической компании Kpler, объем нефти, конденсата и нефтепродуктов, находящихся в морских хранилищах более семи дней, за последний месяц вырос на 14% и превысил 160 миллионов баррелей — это максимум за два года.

Что касается нефтепродуктов, объемы достигли около 86 миллионов баррелей — максимального уровня с конца 2020 года.

Объем нефти на этой неделе составил 74 миллиона баррелей. Основными странами, обеспечившими этот показатель, стали Иран и Россия, на долю которых пришлось 29 и 11 миллионов баррелей соответственно, как показывают данные Kpler.

Данные могут быстро меняться, и полная картина спроса на нефть прояснится только после публикации официальной статистики МЭА и другими государственными органами в ближайшие месяцы.

Но уже сейчас наблюдаемое ускорение роста запасов на суше и на море предполагает, что спрос на нефть отстает от темпов увеличения предложения. Если тенденция сохранится, текущие цены на нефть, возможно, придется снижать далее, прежде чем рынок вновь обретет равновесие, отмечает Reuters.