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    13:22, 23 Май 2025 | GMT +5

    Мировые запасы нефти продолжают расти

    Запасы нефти на суше и на море резко выросли за последние недели — это ранний сигнал о возможном ухудшении рыночной ситуации, передает агентство Kazinform со ссылкой на Reuters.

    нефть
    Фото: pixabay.com

    Цены на нефть упали до примерно $65 за баррель с январского уровня в $82 на фоне растущих опасений по поводу возможных экономических последствий торговой войны, а также решения ОПЕК+ нарастить добычу.

    По данным Международного энергетического агентства (МЭА), прибыльность нефтепереработки остается высокой, а спрос в первом квартале 2025 года продолжил расти на почти 1 миллион баррелей в сутки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Однако последние данные о запасах нефти свидетельствуют о начавшемся ослаблении ситуации: запасы увеличиваются по всему миру. Хотя у этой тенденции есть несколько причин — как экономических, так и геополитических — она ясно указывает на то, что спрос отстает от предложения, пишет Reuters.

    В последнем отчете МЭА от 15 мая говорится, что рост мировых запасов нефти наблюдался два месяца подряд и в марте составил 7,7 миллиарда баррелей. Энергетическое агентство прогнозирует, что в этом году запасы нефти будут расти в среднем на 720 тыс. баррелей в сутки, а в следующем — ускорятся до 930 тыс. баррелей в сутки.

    Тем временем анализ спутниковых данных, проведённый Kayrros, показал, что накопление запасов нефти ускорилось за последние недели.

    Мировые запасы нефти на суше выросли более чем на 100 миллионов баррелей и достигли 3,127 миллиарда баррелей в период с середины апреля по середину мая. Это самый высокий показатель запасов на суше с начала пандемии COVID-19, за исключением сезонного пика в июле 2023 года, отметили в Kayrros.

    По данным Kayrros, Китай в мае зафиксировал рекордный уровень запасов: 1,127 миллиарда баррелей.

    Еще одним тревожным сигналом стал рост объемов нефти, хранящейся в танкерах на море. Хранение нефти на море обходится дороже, чем на суше, поэтому увеличение объемов запасов означает, что нефтяным компаниям требуется больше времени, чтобы найти покупателей и осуществить разгрузку. Это указывает либо на замедление спроса, либо на избыток предложения — или и то и другое одновременно.

    По данным аналитической компании Kpler, объем нефти, конденсата и нефтепродуктов, находящихся в морских хранилищах более семи дней, за последний месяц вырос на 14% и превысил 160 миллионов баррелей — это максимум за два года.

    Что касается нефтепродуктов, объемы достигли около 86 миллионов баррелей — максимального уровня с конца 2020 года.

    Объем нефти на этой неделе составил 74 миллиона баррелей. Основными странами, обеспечившими этот показатель, стали Иран и Россия, на долю которых пришлось 29 и 11 миллионов баррелей соответственно, как показывают данные Kpler.

    Данные могут быстро меняться, и полная картина спроса на нефть прояснится только после публикации официальной статистики МЭА и другими государственными органами в ближайшие месяцы.

    Но уже сейчас наблюдаемое ускорение роста запасов на суше и на море предполагает, что спрос на нефть отстает от темпов увеличения предложения. Если тенденция сохранится, текущие цены на нефть, возможно, придется снижать далее, прежде чем рынок вновь обретет равновесие, отмечает Reuters.

    Теги:
    Нефть Экономика Мировые новости
    Мадина Гумарова
    Мадина Гумарова
    Автор
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