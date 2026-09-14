Мировые цены на нефть на 14 сентября

Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась до 107,42 доллара за баррель, увеличившись на 2,69%

Цена на американскую нефть WTI выросла на 2,73% и составила 102,78 доллара за баррель.

Наиболее заметный рост продемонстрировала российская марка Urals, подорожавшая сразу на 8,31% — до 103,70 доллара за баррель.

Главным драйвером подорожания нефти стала приостановка работы стратегически важного нефтепровода «Восток–Запад» в Саудовской Аравии. Решение о закрытии трубопровода мощностью около 7 млн баррелей в сутки было принято после атак в районах Эр-Рияда и Медины.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent превысила 100 долларов за баррель и завершает неделю уверенным ростом.

На фоне перебоев с поставками нефти и нефтепродуктов в США средняя цена дизельного топлива впервые превысила $6 за галлон.

Между тем президент Масуд Пезешкиан заявил, что Иран готов открыть Ормузский пролив в случае прекращения блокады и атак со стороны США.