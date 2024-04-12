Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК сохранил базовую ставку на уровне 14,75%. Об основных факторах принятого решения доложил председатель Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге в ведомстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

Нацбанк придерживается позиции сохранения умеренно жесткого характера денежно-кредитной политики. Первым важным фактором в сохранении базовой ставки в НБК назвали динамику инфляции и инфляционных ожиданий.

— Годовая инфляция в марте замедлилась до 9,1%, но сложилась несколько выше нашей прогнозной траектории. Более высокая инфляция сложилась в основном из-за регулируемых услуг. Тарифы на ЖКУ выросли несколько сильнее, чем мы закладывали в своих прогнозах. Их вклад в инфляцию за этот период мы оцениваем в 0,43 п. п. В результате роста регулируемых тарифов также подросли и услуги в целом. Инфляция услуг в марте сложилась на уровне 13,2%. То есть, она вносит сейчас основной вклад в рост цен, — проинформировал председатель НБК.

Фото: НБРК

В свою очередь, по его словам, продовольственная инфляция снизилась до 6,9%. Рост цен на непродовольственные товары также замедлился до 8,2%.

— Месячная инфляция в марте составила 0,7%, после всплеска в феврале, как вы помните там было 1,1%. Это несколько выше среднеисторической динамики (0,6%). Существенно снизились показатели базовой и сезонно очищенной инфляции. Это хороший показатель. Как вы знаете, в течение нескольких месяцев они стояли на одном уровне, а в феврале резко ускорились. Поэтому, это хороший показатель. Вместе с тем, по итогам одного месяца преждевременно говорить о сложившемся тренде. Дальнейшая динамика устойчивой части инфляции требует мониторинга. Ее уверенное и устойчивое снижение в течение нескольких месяцев позволит нам сформировать пространство для снижения базовой ставки дальнейшем, — сказал Тимур Сулейменов.

Второй важный фактор — тенденции во внутренней экономике. По данным НБК, за январь–февраль 2024 года экономика Казахстана выросла на 4,2%, что соответствует прогнозу. Сильный рост экономической активности поддерживается практически во всех секторах как внутренним, так и внешним спросом.

Фото: НБРК

— Отрасли, характеризующие внутренний спрос, продолжают расти быстрее отраслей, отражающих предложение товаров. Это указывает на недостаточную сбалансированность этого роста. Необходимо работать в этом направлении. Внутренний спрос поддерживается ростом реальных доходов населения, расширением инвестиционной активности и бюджетными расходами. Также следует отметить, что рост потребления домохозяйств опережает темпы роста реальных доходов населения. Это происходит на фоне продолжающегося расширения потребительского кредитования, — отметил глава НБК.

Кроме того, по словам Сулейменова, индекс деловой активности второй месяц подряд находится в положительной зоне как в производстве, так и услугах.

— Предприятия до начала паводков отмечали значительное улучшение бизнес среды, спроса и бизнес условий в целом. Индекс бизнес-цикла находится в зоне роста экономики начиная с 2023 года и в марте текущего года зафиксирован на максимальных значениях. Это позитивный тренд, — подчеркнул председатель Нацбанка.

Третьим фактором Тимур Сулейменов назвал внешнеэкономическую конъюнктуру. Он отмечает, что ситуация на мировом рынке продовольствия, в целом, остается стабильной.





— Тем временем, цены на зерновые продолжают снижаться в результате продолжающейся реализации собранного урожая в странах-экспортерах и бесперебойного функционирования морских торговых путей. Внешние денежно-кредитные условия остаются жесткими, — сообщил Тимур Сулейменов.

Фото: НБРК

Как результат, инфляция в мире замедляется, но все еще остается выше таргетов во многих странах, говорит он.

В заключении Тимур Сулейменов отметил, что дальнейшее снижение инфляции будет формировать пространство для снижения базовой ставки.