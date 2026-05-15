Мировые авиаперевозки пережили худший месяц со времен COVID-19 — IATA

Рост мировых авиаперевозок в марте 2026 года оказался самым слабым со времен пандемии COVID-19. Главной причиной стал конфликт на Ближнем Востоке, из-за которого пассажиропоток авиакомпаний региона сократился более чем на 58%, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно отчету Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), мировой пассажиропоток, измеряемый в пассажиро-километрах дохода (RPK), в марте 2026 года вырос лишь на 2,1% в годовом выражении. Для сравнения: в феврале показатель составлял 6,1%. В ассоциации отметили, что март стал месяцем с самыми низкими темпами роста за весь период после окончания пандемии.

После восстановления международных авиаперевозок в 2022–2025 годах авиационная отрасль демонстрировала значительно более высокие темпы роста. В предыдущие годы мировой рынок авиаперевозок быстро восстанавливался благодаря тому, что ограничения были сняты, туристический поток вырос, а за ними увеличились и направления международных маршрутов.

Замедление мирового спроса заметили мартовские показатели 2026 года указывают на заметное замедление мирового спроса.

Главной причиной спада в IATA назвали конфликт на Ближнем Востоке. Пассажиропоток авиакомпаний региона сократился на 58,6% в годовом выражении, а международные перевозки — на 60,8% из-за закрытия воздушного пространства и сбоев в работе крупных транзитных хабов.

Несмотря на общее замедление, в некоторых регионах сохранился высокий рост. Африканские авиакомпании увеличили пассажиропоток на 20,6%, перевозчики Азиатско-Тихоокеанского региона — на 11,5%, европейские авиакомпании — на 7,5%.

В отчете также отметили существенные изменения в международной маршрутной сети. Пассажиропоток между Европой и Азией вырос на 29,3% в годовом выражении, поскольку авиакомпании и пассажиры все чаще выбирают прямые рейсы вместо пересадок через ближневосточные хабы.

Пассажиропоток на внутренних рейсах также продолжил расти. В марте он увеличился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее высокий рост зафиксировали Китай и Бразилия — на 13,7% и 10,8% соответственно.

При этом средняя загрузка пассажирских рейсов в мире достигла рекордных для марта 83,6%. Это говорит о сохранении высокого спроса на авиаперелеты, несмотря на сокращение числа рейсов по миру.

