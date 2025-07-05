Мировая звезда тенниса Даниил Медведев сыграет на турнире в Алматы
Мировая звезда тенниса, экс-первая ракетка мира, чемпион US Open-2021, финалист Открытого чемпионата Австралии (2021, 2022, 2024), победитель Итогового турнира ATP 2020 года, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021, победитель 20 турниров ATP в одиночном разряде Даниил Медведев подтвердил своё участие на турнире ATP 250 Almaty Open, который пройдёт в Алматы с 11 по 19 октября. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Федерацию тенниса Казахстана.
Участие Медведева поднимает статус турнира на новый уровень и делает его одним из самых ожидаемых событий сезона. Казахстанские болельщики получат уникальную возможность увидеть вживую игру одного из самых ярких представителей современного тенниса.
С Казахстаном у Даниила Медведева связаны особые воспоминания. В 2022 году он выступал в Астане на турнире ATP 500, где дошёл до полуфинала и уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу, имея матчболлы. А первый свой юниорский титул он выиграл в Усть-Каменогорске, что стало началом его большого пути в профессиональном теннисе.
«Я рад впервые сыграть в Алматы. Это новая глава в моём теннисном путешествии. Я знаю не понаслышке о гостеприимстве, атмосфере и энтузиазме казахстанских болельщиков и буду рад приехать в Казахстан снова. До встречи на корте!» - сказал Д. Медведев.