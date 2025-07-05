Мировая звезда тенниса Даниил Медведев сыграет на турнире в Алматы

Участие Медведева поднимает статус турнира на новый уровень и делает его одним из самых ожидаемых событий сезона. Казахстанские болельщики получат уникальную возможность увидеть вживую игру одного из самых ярких представителей современного тенниса.

С Казахстаном у Даниила Медведева связаны особые воспоминания. В 2022 году он выступал в Астане на турнире ATP 500, где дошёл до полуфинала и уступил будущему чемпиону Новаку Джоковичу, имея матчболлы. А первый свой юниорский титул он выиграл в Усть-Каменогорске, что стало началом его большого пути в профессиональном теннисе.

«Я рад впервые сыграть в Алматы. Это новая глава в моём теннисном путешествии. Я знаю не понаслышке о гостеприимстве, атмосфере и энтузиазме казахстанских болельщиков и буду рад приехать в Казахстан снова. До встречи на корте!» - сказал Д. Медведев.