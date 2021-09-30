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    09:44, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Мировая премьера казахстанского фильма «Акын» состоится в Токио

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Мировая премьера фильма «Акын» известного казахстанского режиссёра Дарежана Омирбаева состоится в рамках 34-го Токийского международного кинофестиваля, который пройдёт с 30 октября по 8 ноября 2021 года. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Казахфильма.

    Художественная картина, созданная АО «Казахфильм» им. Ш.Айманова» при поддержке НАО «Государственный центр поддержки национального кино» по заказу Министерства культуры и спорта РК, расскажет историю непризнанного казахского поэта. Сценарий написан по мотивам рассказа писателя Германа Гессе «Авторский вечер».

    «Фильм «Поэт» адресован прежде казахстанскому зрителю. По сравнению с другими моими картинами, он получился более национальным по содержанию и по проблематике. В фильме отражена проблема казахского языка и литературы. Однако это проблема общая, ведь сегодня исчезают многие языки, даже поэты никому не нужны», - отметил режиссер Дарежан Омирбаев.

    Tokyo International Film Festival – фестиваль класса «А», который входит в 15 лучших кинофестивалей мира, одобренных Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF). Он проводится с 1980-х годов и является одним из важнейших в мире.

    В этом году организаторы фестиваля получили 1533 заявок из 113 стран мира. В конкурсную программу было отобрано всего 15 кинокартин, 10 из которых – мировые премьеры. Международное жюри возглавит легендарная французская киноактриса Изабель Юппер.

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