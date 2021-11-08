Миротворческие учения «Нерушимое братство-2021» стартовали в России

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в Российской Федерации состоялось торжественное открытие совместного учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ «Нерушимое братство-2021», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Министерства обороны РК.

К военным маневрам привлекаются миротворческие подразделения Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Их основная цель – повышение слаженности воинских частей и подразделений, входящих в состав коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира.

Миротворческим контингентом будут отработаны задачи по подготовке и проведению операции по поддержанию мира. Такие как, сопровождение гуманитарного груза, патрулирование местности, организация блокпостов и блокирование населенного пункта для урегулирования конфликта в кризисном районе. Кроме того, миротворцы получат опыт в организации работы лагеря для беженцев и на фильтрационных пунктах.

В учении задействованы более 1,7 тыс военнослужащих вооруженных сил и правоохранительных органов стран — участниц ОДКБ, а также свыше 300 единиц боевой техники, вертолеты Ми-8 и Ми-24.