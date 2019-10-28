Миротворческие силы ОДКБ выполнили операцию по поддержанию мира

ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В продолжение официального визита в Таджикистан министр обороны РК прибыл на полигон «Харб-Майдон» в 170 км от города Душанбе, где началась активная фаза учений Коллективных миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство-2019», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Глава оборонного ведомства оценил слаженность подразделений, а также профессионализм военнослужащих.

По сценарию учений организованные бандгруппы осуществили прорыв границы Таджикистана со стороны Афганистана и начали бой с пограничными отрядами республики. Коллективные миротворческие силы ОДКБ успешно провели совместную операцию по борьбе с международным терроризмом и обеспечению безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.





Последний этап учений затронул вопросы непосредственной деятельности миротворцев: патрулирование местности, организация службы на контрольно-пропускных пунктах, действия личного состава при сопровождении колонн, блокировании населенного пункта и выполнение задач по противодействию массовым беспорядкам.

От Казахстана в практических действиях в составе Коллективных миротворческих сил выступали подразделения Сухопутных войск, в частности, миротворческая рота, также были задействованы Военно-воздушные силы - звено истребителей Су-30СМ. Военная авиация выполняла учебно-боевые задачи из аэродромов базирования.

Учения «Нерушимое братство-2019» являются составной частью целой серии учений стран ОДКБ в Центрально-Азиатском направлении безопасности. Это коллективные совместные действия воинских контингентов 6 стран организации: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.









Кроме этого, важной частью визита министра обороны РК в Таджикистан стало посещение мемориала воинам-казахстанцам, погибшим при несении службы по охране таджикско-афганской границы, и возложение венка в дань памяти героев.





Помимо этого, министр посетил Военный институт Министерства обороны РТ и исторический дворец Кохи Навруз.



