Мирный процесс в Афганистане и безопасность обсудили внешнеполитические ведомства Центральной Азии
Участники конференции обсудили перспективы обеспечения мира и экономического развития в Афганистане, рассмотрели возможности развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и транзитно-транспортных сферах, а также обсудили вопросы безопасности региона и будущего политического устройства Афганистана после вывода международных коалиционных сил НАТО и США.
Т. Калиев выразил поддержку международным усилиям, направленным на формирование консенсуса между всеми сторонами мирного процесса в Афганистане и его последовательной интеграции в экономические процессы в Центральной Азии.
По итогам заседания участники встречи подчеркнули необходимость урегулирования ситуации и обеспечения стабильности в этой стране. Принято совместное заявление о поддержке мирного процесса, направленного на установление мира, объединение народа, демократизацию общества и процветание Афганистана.