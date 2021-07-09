Мирный процесс в Афганистане и безопасность обсудили внешнеполитические ведомства Центральной Азии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 7 июля в онлайн-формате состоялось заседание руководителей внешнеполитических ведомств Афганистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана с участием главы Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии. Казахстанскую сторону представил Специальный представитель Президента РК по Афганистану Талгат Калиев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт МИД РК.

Участники конференции обсудили перспективы обеспечения мира и экономического развития в Афганистане, рассмотрели возможности развития взаимодействия в политической, торгово-экономической и транзитно-транспортных сферах, а также обсудили вопросы безопасности региона и будущего политического устройства Афганистана после вывода международных коалиционных сил НАТО и США.

Т. Калиев выразил поддержку международным усилиям, направленным на формирование консенсуса между всеми сторонами мирного процесса в Афганистане и его последовательной интеграции в экономические процессы в Центральной Азии.

По итогам заседания участники встречи подчеркнули необходимость урегулирования ситуации и обеспечения стабильности в этой стране. Принято совместное заявление о поддержке мирного процесса, направленного на установление мира, объединение народа, демократизацию общества и процветание Афганистана.