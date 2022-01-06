Мирные митинги закончились – политолог Уразгали Сельтеев
«Безусловно, введение войск ОДКБ и инициатива этого процесса со стороны Главы государства вполне оправданы, я бы сказал, верный и точный шаг на текущий момент. Во-первых, нужно понимать, что мирные митинги давно завершились, а сейчас идут провокационные и даже террористические действия со стороны некоторых радикальных и экстремистки настроенных элементов», - сказал Уразгали Сельтеев.
Эксперт продолжил свою мысль.
«То есть, фактически сейчас мирными жителями прикрываются эти люди, которые представляют на данный момент угрозу для общественной безопасности и безопасности в целом нашего государства. Во-вторых, это беспрецедентный шаг и впервые будут задействованы войска ОДКБ в такой ситуации. ОДКБ, как международная организация, должна проявить свои роль и предназначение, для которых она создавалась в свое время», - заключил политолог.