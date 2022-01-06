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    15:00, 06 Январь 2022 | GMT +6

    Мирные митинги закончились – политолог Уразгали Сельтеев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политолог, директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев поделился мнением по поводу решения Главы государства обратиться за помощью к ОДКБ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Безусловно, введение войск ОДКБ и инициатива этого процесса со стороны Главы государства вполне оправданы, я бы сказал, верный и точный шаг на текущий момент. Во-первых, нужно понимать, что мирные митинги давно завершились, а сейчас идут провокационные и даже террористические действия со стороны некоторых радикальных и экстремистки настроенных элементов», - сказал Уразгали Сельтеев.

    Эксперт продолжил свою мысль.

    «То есть, фактически сейчас мирными жителями прикрываются эти люди, которые представляют на данный момент угрозу для общественной безопасности и безопасности в целом нашего государства. Во-вторых, это беспрецедентный шаг и впервые будут задействованы войска ОДКБ в такой ситуации. ОДКБ, как международная организация, должна проявить свои роль и предназначение, для которых она создавалась в свое время», - заключил политолог.


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