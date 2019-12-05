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Мирас Мукаш назначен директором телеканала «AQTÓBE»

5 Декабря 2019 23:20
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Мирас Мукаш назначен директором телеканала «AQTÓBE»

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Директором актюбинского областного филиала АО «РТРК «Казахстан» назначен бывший советник министра информации и общественного развития РК Мирас Мукаш, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Сегодня в Актобе прибыл заместитель председателя правления АО «РТРК «Казахстан» Ержанар Ашейхан, который представил коллективу телеканала «AQTÓBE» нового руководителя.

Заместитель акима области Марат Тогжанов, рассказав о профессионализме, сплоченности коллектива телеканала, пожелал новому руководителю успеха в работе.

В свою очередь Мирас Мукаш выразил надежду реализовать новые проекты вместе с коллективом телеканала.

М.Мукаш уроженец Актюбинской области, в 2005 году закончил факультет журналистики КазНУ имени Аль-Фараби, работал в республиканских изданиях, в новостном отделе телеканала «Хабар». Он был собкором телеканала в Карагандинской области, а также корреспондентом телеканала «Казахстан». Также работал на «7 телеканале» , корреспондентом, редактором программы «Нысана». Член союза журналистов Казахстана. До назначения был советником министра информации и общественного развития РК.

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Ключевые слова: Актюбинская область, СМИ, Назначения,
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Автор:

Самал Ендибаева

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