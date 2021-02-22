Мирас Дауленов рассказал, какие вузы будут лишены лицензии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр образования и науки Республики Казахстан Мирас Дауленов рассказал о том, какие вузы будут лишены лицензии, передает МИА «Казинформ».

«Лишение лицензий и закрытие вузов, пусть даже очень слабых, не может вызывать положительных эмоций у их собственников. Это очевидно. Тем не менее мы все же закрываем вузы, которые дают некачественное образование, понимая заранее, что это непопулярная работа. Приведу пример. Закрытие одного только частного вуза лишило его учредителей дохода в более чем 4 млрд тенге в год. А теперь посчитайте, сколько теряют собственники учебных заведений, которые мы вынуждены закрывать. Выходит очень внушительная сумма. И вполне понятно, что, теряя такие доходы, никто спокойно наблюдать за этим не будет», - написал на своей странице в Facebook вице-министр образования и науки.

Как добавил Мирас Дауленов, «мы не только полностью закрываем вузы, но и лишаем высшие учебные заведения лицензий по отдельным направлениям подготовки, не отзывая генеральную лицензию, что тоже нарушает чьи-то планы и также лишает их серьезных доходов. Причём речь идет не только о частных вузах, лицензий по отдельным направлениям лишаются и государственные вузы».

Как напомнил вице-министр, в прошлом году впервые Республиканская комиссия не допустила 36 вузов к конкурсу на размещение государственных грантов, что опять-таки стало настоящим ударом для собственников этих вузов.

«Но пост не про это. Он адресован обществу, которое, я считаю, должно знать причины, по которым мы закрываем слабые вузы. Казахстанцы должны понимать, что закрытие «фабрик по печатанию дипломов» – это вопрос безопасности страны и каждого гражданина», - подчеркнул вице-министр.

Для повышения качества высшего образования ведомство работает в двух направлениях.

ПЕРВОЕ. Рыночные механизмы.

Академическая свобода. Законодательные поправки дали возможность вузам самим разрабатывать образовательные программы, определять содержание образования и принимать другие решения по академическим вопросам.

Кроме того, с 2021 года вузы выдают дипломы не государственного, а собственного образца.

Поступательно внедряются принципы академической честности, увеличивается стоимость грантов, повышаются требования к вузам со стороны работодателей, вводится сертификация выпускников.

ВТОРОЕ. Закрытие вузов.

Как отметил вице-министр, мы не можем ждать, пока рынок самостоятельно отторгнет эти вузы и всё отрегулирует. К примеру, в прошлом году мы проверили один вуз, объявили о его закрытии. Судебные заседания по обжалованию решения продолжались полгода. Зная о низком качестве образования и о том, что вуз будет закрыт, за это время практически ни один студент не перевелся в другой вуз.

Есть вузы, в которых студенты обучаются очно, но не посещают занятия, не сдают экзаменов (просто нет работ студентов). Многие из них старше 30 лет, и они имеют пенсионные отчисления, начиная с 1 курса. Получается, они не учатся, но при этом просто числятся в вузе, чтобы получить диплом. На это в вузе закрывают глаза, требуя от таких студентов только оплаты, а не посещения занятий и сдачи экзаменов. Так не должно быть.

Казалось бы, хорошо, что студенты трудоустраиваются уже во время учебы. Многие так и делают, когда учатся, подрабатывают. Но, при этом они должны учиться, сдавать экзамены и получать диплом по результатам освоения образовательной программы, а не просто по факту оплаты вузу. Были факты, когда студенты получали «пятерки», а при этом они не ходили на занятия и самое интересное - не сдавали экзаменов! И вполне очевидно, каких специалистов мы получаем в итоге. А завтра они будут преподавать нашим детям, вершить правосудие, строить и проектировать дома, лечить наших граждан.

Если раньше юристов готовили всего 2 вуза, то сейчас их количество выросло до 72. Педагогов теперь готовят в 70 (!) вузах. Причем зачастую подготовкой по этим специальностям занимаются непрофильные вузы. Инженеры, педагоги и юристы учатся в технических вузах, где нет соответствующей материально-технической базы.

В ряде случаев мы видим попытки показать, вырывая из контекста, необъективность закрытия вузов. Или показать, что эти проверки стали неожиданностью, и чуть ли не внезапно наш Комитет начал проверку. Это абсолютно не так. Уже несколько лет прошло, как Предпринимательский кодекс ограничил процедуры проверки. Заранее составляется список проверяемых субъектов, регистрируются проверки, вывешивается список, после первой проверки дается время для исправления нарушений, затем еще аж две возможности (!) устранить выявленные недостатки. И только потом дело рассматривается в судебном порядке.

Некоторые вузы в нарушение законодательства просто не впускают комиссию, которая на руках имеет уведомление о проведении проверки. При этом сама проверка была зарегистрирована органами прокуратуры в установленном законодательством порядке.

Если вуз предоставляет качественное образование, и ему нечего скрывать, зачем тогда он препятствует проверкам?! Студенты одного из таких вузов жаловались в феврале прошлого года на невыносимые условия обучения, на холодные аудитории, отсутствие отопления, нормальных пунктов питания и элементарных условий для личной гигиены.

Были случаи жалобы граждан на предвзятое отношение при проведении конкурсов на занятие должности преподавателя и необоснованные отказы в продлении контрактов. Эти факты были подтверждены в суде. Никто не закрывает сильные вузы, имеющие высокие показатели трудоустройства выпускников и признанные работодателями. Мы их только поддерживаем, создавая для них условия. Повторюсь, у нас очень много по-настоящему сильных вузов, и мы гордимся ими и поддерживаем их. Системная работа по повышению качества высшего образования будет продолжена, подчеркнул вице-министр.