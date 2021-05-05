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    20:30, 04 Май 2021 | GMT +6

    Мирас Дауленов освобожден от должности вице-министра образования и науки РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Постановлением Правительства Дауленов Мирас Мухтарович освобожден от должности вице-министра образования и науки РК согласно поданному заявлению. Об этом сообщает пресс-служба Премьер-Министра РК, передает МИА «Казинформ».

    Мирас Дауленов родился в 1983 году в г. Усть-Каменогорске. Окончил Восточно-Казахстанский государственный университет им. С. Аманжолова, Вроцлавский Университет. Трудовую деятельность начал в 2003 году юристом в частной юридической фирме. В 2004-2005 гг. — помощник адвоката Восточно-Казахстанской коллегии адвокатов. В 2006-2007 гг. — работал юристом в коммерческих структурах. В 2012-2015 гг. — завкафедрой; и.о. доцента международного права и международных отношений; директор Научно-исследовательского центра международного права АО «Казахский Гуманитарно-юридический Университет». В 2015-2019 гг. — заместитель председателя правления – директор Академии фундаментальных и прикладных исследований им. С. Зиманова (Проректор по научной работе) КАЗГЮУ. 2018-2019 гг. — провост – директор Академии правовых и экономических исследований им. С. Зиманова КАЗГЮУ. С декабря 2019 года по настоящее время занимал должность вице-министра образования и науки РК.


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