Мирамбек Айнагулов не смог выиграть в 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Токио на Олимпийских играх-2020 прошел 1/8 финала соревнований по греко-римской борьбе. Казахстанец Мирамбек Айнагулов (до 60 килограммов) в этом раунде встретился на ковре с призером чемпионата мира Жоламаном Шаршенбековым (Кыргызстан) и уступил ему в поединке, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

Мирамбек Айнагулов также является призером ЧМ: в 2017 году он стал вторым, в 2019 - третьим. Шаршенбеков был вторым на мировом первенстве в 2018 году.

Борцы провели на ковре не так много времени. Соперник Айнагулова провел ряд эффективных приемов, которые в итоге принесли ему досрочную победу.

Добавим, что шансы на медаль у Мирамбека сохраняются. В случае выхода в финал Шаршенбекова казахстанец выступит в утешительном раунде.

Ознакомиться с расписанием выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио на 1 августа можно здесь.

Фото: пресс-служба НОК Казахстана, Женис Ыскабай