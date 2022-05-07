7 Мая 2022 12:37

Мира и процветания пожелал Казахстану 99-летний карагандинский ветеран

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области проживает 24 участника и инвалида Великой Отечественной войны. Ко Дню Победы им выплатили из бюджета по миллиону тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Единовременная материальная помощь предназначена также и труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда, узникам концлагерей, вольнонаемникам, вдовам и женам погибших во время войны.

В преддверии 77-й годовщины Победы аким области Женис Касымбек встретился с ветеранами. На торжественный приём были приглашены участники войны, труженики тыла, руководители ветеранских организаций.

«День Победы оплачен жизнями миллионов солдат и офицеров, честно выполнивших свой ратный долг, трудом миллионов работников тыла, подчинивших свою жизнь тяжелейшему труду ради победы над врагом. Карагандинцы всегда будут гордиться земляками, которые ценой собственной жизни и здоровья ковали победу в те далёкие сороковые годы. Мы отдаём дань глубокого уважения и благодарности тем, кому обязаны сегодняшним днём, тем, чьи имена золотыми буквами вписаны в летопись национальной и мировой истории», – поздравил ветеранов Женис Касымбек.

Самый старший гость приёма – 99-летний Беркут Есжанов – поблагодарил за постоянное внимание, которое оказывается ветеранам. Он пожелал всем здоровья, мира и процветания - государству.

Беркут Есжанов попал на фронт 19-летним юношей сразу после окончания лётного училища. Воевал под Москвой, сражался в битве под Курском. После войны участвовал в освобождении Северо-Восточного Китая и Монголии от японцев.

Из Темиртау на встречу прибыл Николай Куриленко, отметивший недавно 95-летний юбилей. Несмотря на преклонный возраст, ветеран бодрый и энергичный – ведёт активный образ жизни, совершает велопрогулки.

После приёма Женис Касымбек навестил на дому двух ветеранов. Он побывал у 97-летней Марии Шинкевич и 99-летнего Сунгата Саттыгулова.

Мария Шинкевич на фронт попала в 19 лет. Была снайпером в стрелковой дивизии. Воевала в Чехословакии, Победу встретила в Праге.

Сунгат Саттыгулов сражался под Сталинградом, освобождал Минск. Был командиром миномётного расчёта 293-й стрелковой дивизии. Дважды был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся на фронт.

Ветеранам области помогают не только за счёт бюджета. Поддержку оказывают предприниматели, крупные промышленные компании: «Казахмыс», «АрселорМиттал Темиртау», Жайремский горно-обогатительный комбинат и другие. Ко Дню Победы по области спонсорская помощь из разных источников составит 63 млн тенге.