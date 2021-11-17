Мир уже балансирует на грани ядерной войны – Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев поделился мнением о геополитической обстановке в мире, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы ситуация в мире стремительно деградирует. Ключевым вызовом остается пандемия коронавируса. По данным ВОЗ, в мире уже количество зараженных превысило 250 млн человек, более 5 млн жизней потеряно. Это ужасающая статистика для мирного времени. Глобальному сообществу пока не удается обуздать распространение вируса. Негативным фактором выступает усиление противостояния крупных мировых держав. Особое беспокойство вызывает ситуация вокруг Тайваня, где США и Китай наращивают силовое присутствие. Геополитическая напряженность между Россией и европейскими странами также не спадает. Сохраняют остроту конфликты вокруг Украины», - сказал Нурсултан Назарбаев на заседании «АСТАНА КЛУБ-2021».

Тревожной, по словам Елбасы, остается ситуация вокруг Афганистана.

«Стремительная победа талибов и уход американцев кардинальной ухудшили ситуацию в этой стране. Уже в недалекой перспективе Афганистан может столкнуться с масштабной гуманитарной катастрофой. По данным ООН, 23 млн человек, или более половины афганского населения, будут испытывать острую нехватку продовольствия. Это может спровоцировать очередную волну беженцев. Только за первую половину 2021 года их численность превысило 400 тысяч человек», - отметил Н. Назарбаев.

«Крайне сложным остается положение в сфере ядерной стратегической стабильности. Глобальная система контроля над ядерным вооружениями разрушена. В начале этого года, так называемые, часы судного дня были установлены на ста секундах до полуночи. Это означает, что, по сути, мир уже балансирует на грани ядерной войны», - заключил Елбасы.



