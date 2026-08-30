Мир становится опаснее, поэтому внимание Президента к безопасности закономерно — Марат Шибутов

Казахстан меняет архитектуру управления в сфере национальной безопасности. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Согласно документу, Аппарат Совета Безопасности теперь официально закреплён как государственный орган, который напрямую подчиняется Президенту, передает Kazinform.

В ближайшее время у Совбеза появится и заместитель председателя. Что означает реализация обозначенных инициатив для усиления роли Совета Безопасности при принятии государственных решений? Насколько серьёзные изменения грядут и как меняется верхний контур власти в Казахстане? Детали наша редакция обсудила с депутатом Курултая, политологом Маратом Шибутовым.

— Марат Максумович, Указом Президента Касым-Жомарта Токаева Аппарат Совета Безопасности получил статус самостоятельного государственного органа, находящегося в прямом подчинении и подотчётности Главе государства. Что принципиально меняется в системе государственного управления Казахстана после такого решения?

Аппарат Совета Безопасности фактически получает статус отдельного государственного института, выходя из структуры Администрации Президента. Подобная реорганизация, как правило, влечёт за собой расширение организационных ресурсов — от численности сотрудников до финансирования, хотя бы уже вследствие самого выделения в самостоятельную структуру. Одновременно возрастает значение координации между различными ведомствами и силовыми структурами: судя по всему, именно усиление этой функции сейчас рассматривается как одна из ключевых задач.

— В структуре Совета Безопасности также может появиться новая должность заместителя председателя. Чем, на Ваш взгляд, принципиально отличается эта позиция от ранее существовавших должностей заместителей секретаря Совета безопасности и какую роль она может выполнять?

Само название должности «секретарь» исторически предполагает скорее административно-организационную, аппаратную функцию, тогда как статус председателя имеет очевидно политический характер. Формально Совет Безопасности возглавляет Президент Касым-Жомарт Токаев, однако совмещение этой роли с остальными обязанностями Главы государства объективно ограничивает возможность заниматься работой Совбеза на постоянной основе. Поэтому при преобразовании аппарата в самостоятельный государственный орган логично, что Президент передаёт непосредственное руководство своему заместителю, который сможет сосредоточиться исключительно на этом направлении. По сути, речь идёт о рациональном разделении полномочий и повышении эффективности управления.

— Что представляет собой Совет Безопасности Республики Казахстан и решение каких вопросов является для него приоритетным?

Прежде всего Совет Безопасности рассматривается как координирующий орган в сфере национальной безопасности и обороноспособности Казахстана. Именно поэтому Глава нашего государства возглавляет этот орган лично. В компетенцию Совбеза входит координация правоохранительных и специальных органов. В числе ключевых аспектов, которые находятся на контроле Совета, находятся вопросы обороны Казахстана, а также законности и правопорядка. Напомню, что вопросы национальной безопасности Президент Касым-Жомарт Токаев всегда связывает с политической стабильностью страны.

— Как Вы считаете, свидетельствуют ли последние структурные изменения, происходящие в Казахстане, о стремлении выстроить отдельный управленческий механизм в сфере национальной безопасности, который будет непосредственно замыкаться на Президента?

Вооружённые конфликты последних лет заметно усилили общий уровень напряжённости в мире. Одновременно стремительное распространение беспилотных технологий делает участие в потенциальных конфликтах доступнее не только для государств, но и для множества различных структур и организаций. В таких условиях международная среда становится значительно менее предсказуемой и безопасной. Поэтому повышенное внимание руководства страны к вопросам национальной безопасности выглядит вполне закономерным. В конечном счёте гораздо разумнее заранее выявлять и предотвращать возможные угрозы, чем заниматься устранением их последствий.

— Каким образом перераспределение институционального веса Совета Безопасности может отразиться на балансе между Администрацией Президента, Правительством, силовым блоком и другими государственными институтами?

Думаю, делать однозначные выводы по этому вопросу пока преждевременно. Сначала необходимо дождаться полного текста Указа Главы государства и сопутствующих нормативных документов — только после этого можно будет оценить, какие именно полномочия получит новый аппарат и как будет выстроено его взаимодействие с другими заинтересованными структурами. Отдельное значение будут иметь и кадровые решения: кто станет заместителем председателя, какие люди займут остальные ключевые позиции и какой в итоге будет численность аппарата. Именно совокупность этих факторов позволит понять, насколько существенными окажутся изменения на практике.

— Если посмотреть на зарубежный опыт, насколько необычной является подобная конструкция? В каких государствах аналогичные органы выполняют не только консультативную, но и значимую координационную или стратегическую функцию?

Здесь стоит отметить, что модель самостоятельного Совета Безопасности уже существует, например, в Российской Федерации. Другой показательный пример — Совет национальной безопасности США, который по своему влиянию выходит далеко за рамки исключительно консультативного органа. С учётом ядерного статуса страны и её активной роли в вопросах международной и национальной безопасности американская модель, пожалуй, представляет собой один из наиболее ярких примеров максимально влиятельного Совета Безопасности.

— Хотелось бы услышать Ваше мнение о том, как нынешняя перестройка Совета Безопасности соотносится с общей трансформацией политической системы Казахстана, которую Глава нашего государства Касым-Жомарт Токаев проводит в последние годы?

На мой взгляд, Президент Касым-Жомарт Токаев последовательно стремится выстроить государственный аппарат таким образом, чтобы он мог эффективнее реагировать как на внутренние, так и на внешние вызовы. Выделение Аппарата Совета Безопасности в отдельную структуру, вероятно, следует рассматривать именно в контексте этой общей логики — как попытку повысить оперативность и эффективность работы государственного механизма.

— Какую роль в новой конфигурации может получить будущий заместитель председателя Совета Безопасности? Как Вы думаете, может ли именно масштаб его полномочий и уровень влияния показать, ограничится ли реформа изменением административной структуры или приведёт к формированию нового центра политико-управленческих решений?

Думаю, здесь всё же не стоит делать поспешных выводов. Сначала необходимо дождаться полного текста Указа «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан», подписанного Президентом Касым-Жомартом Токаевым, а также всех сопутствующих документов. После их публикации станет гораздо понятнее, как именно будут реализованы заявленные изменения и какие последствия они повлекут на практике.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании Аппарата Совета Безопасности.