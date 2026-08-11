Мир шести октав: испанский телеканал посвятил сюжет Димашу Кудайбергену

Испанский телеканал Cuatro, входящий в медиагруппу Mediaset España, представил в эфире выпуск новостей с сюжетом о Димаше Кудайбергене и его вокальных возможностях, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com .

Репортаж вышел в выпуске новостей, который вела телеведущая Марта Рейеро. Журналист Ноэми Баутиста обсудила с врачом-оториноларингологом доктором Эстер Сота Эгисабаль особенности голоса и вокального диапазона Димаша.

В эфире прозвучали композиции Димаша SOS, Diva Dance и Stranger. В сюжете речь шла о вокальном диапазоне артиста и особенностях его голоса. Димаша также сравнили с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас.

Ведущая отметила возможности голоса Димаша, назвав их «почти невозможными для человеческого голоса».

В завершение сюжета прозвучала фраза: «артист, способный перенести вас в мир шести октав».

Ранее одна из крупнейших испанских газет El Mundo разместила фотографию Димаша на обложке нового выпуска и опубликовала развернутый материал, посвященный его творческому пути и феномену международной популярности.