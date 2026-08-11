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    Мир шести октав: испанский телеканал посвятил сюжет Димашу Кудайбергену

    Испанский телеканал Cuatro, входящий в медиагруппу Mediaset España, представил в эфире выпуск новостей с сюжетом о Димаше Кудайбергене и его вокальных возможностях, передает Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

    Димаш
    Фото: instagram.com/kudaibergenov.dimash

    Репортаж вышел в выпуске новостей, который вела телеведущая Марта Рейеро. Журналист Ноэми Баутиста обсудила с врачом-оториноларингологом доктором Эстер Сота Эгисабаль особенности голоса и вокального диапазона Димаша.

    В эфире прозвучали композиции Димаша SOS, Diva Dance и Stranger. В сюжете речь шла о вокальном диапазоне артиста и особенностях его голоса. Димаша также сравнили с такими известными исполнителями, как Мэрайя Кэри, Лучано Паваротти и Мария Каллас.

    Ведущая отметила возможности голоса Димаша, назвав их «почти невозможными для человеческого голоса».

    В завершение сюжета прозвучала фраза: «артист, способный перенести вас в мир шести октав».

    Ранее одна из крупнейших испанских газет El Mundo разместила фотографию Димаша на обложке нового выпуска и опубликовала развернутый материал, посвященный его творческому пути и феномену международной популярности.

    Культура СМИ Димаш Кудайберген Испания
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор