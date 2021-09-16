Мир начинает искать новые формы диалога - Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Подлинная независимость и суверенитет означает способность нации производить конкурентоспособный медийный контент. Таким мнением поделилась председатель организационного комитета Евразийского медиа-форума Дарига Назарбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«30-летие Независимости является и хорошим поводом для оценки роли СМИ в экономике и общественной жизни. Глобальная информационная среда плохо соотносится с государственными границами. Несет все более осязаемую угрозу национальному и культурному суверенитету. Наша история, культура, язык - это незыблемые ценности. Сегодня их защита и развитие переместились в область глобальной конкуренции за аудиторию, за внимание и доверие зрителя. Я убеждена, что в современном мире подлинная независимость и суверенитет означает способность нации производить конкурентоспособный медийный контент», - сказала Дарига Назарбаева во время открытия XVII Евразийского медиа-форума, проходящего в онлайн-режиме.

«Это безусловно, вызов, в том числе и для Казахстана. Минувшие два года подвергли человечество невиданным до этого испытаниям. Пандемия коронавируса и связанные с ними экономический и социальные катаклизмы изменили мир до неузнаваемости, стали очевидны глубокие проблемы практически всех современных обществ, всех систем социальной защиты и общественного здравоохранения. На международном уровне испытывается на прочность вся система межгосударственных отношений, ключевой фактор риска - утрата доверия», - отметила она.

По словам Дариги Назарбаевой, процесс эрозии межгосударственных, международных механизмов диалога и доверия начался давно, но пандемия этот процесс ускорила, придала ему принципиально новое качество и новое измерение. Это, безусловно, крайне тревожная тенденция.

«Любое доверие начинается с разговора, с взаимного уважения. Мы видим, что мир сегодня начинает искать новые форматы и новые формы диалога. И мы рады что и ЕАМФ обязательно внесет в этот процесс свой вклад. Много лет назад Елбасы Нурсултан Назарбаев сказал: «Вопреки стереотипам Запад и Восток регулярно сходятся на казахстанской земле, для широкого диалога на съездах лидеров мировых и традиционных религий, а также на диалоговых площадках других, одной из которых стал ЕАМФ». Нам есть о чем говорить, есть что обсуждать, искать не различия, но точки пресечения, для конструктивного взаимодействия. Не случайно в девиз нашего форума вынесено «2021: мир в поисках новых смыслов». ЕАМФ позволил лидерам общественного мнения со всего мира увидеть и узнать независимый Казахстан, полюбить нашу страну», - считает Дарига Назарбаева.

Напомним, сегодня официально открылась работа Евразийского медиа-форума. Форум продлится до 17 сентября. Отметим, что спикеры ЕАМФ собрались в Нур-Султане.

Участников Евразийского медиа форума ранее поприветствовали Первый Президент РК - Елбасы Нурсултан Назарбаев и Глава государства Касым-Жомарт Токаев.