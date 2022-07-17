17 Июля 2022 12:05

Мир на пороге продовольственного кризиса – исследование

БАКУ. КАЗИНФОРМ - Наблюдаемые в последние месяцы изменения на мировом продовольственном рынке создают плачевную ситуацию во многих странах, которые продолжают оставаться импортозависимыми. Об этом свидетельствуют исследования азербайджанского общественного объединения поддержки аграрных реформ, основанные на недавних отчетах ООН, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно июньскому отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), продолжающееся третий месяц подряд снижение индекса продовольственных цен скорее всего связано с падением цен на растительные масла, зерновые и сахар на мировом рынке.

По опубликованным данным, индекс цен на зерновые в июне снизился по сравнению с маем на 4,1%, но по-прежнему на 27,6% выше, чем в июне 2021 года. Хотя после достижения рекордного уровня в мае мировые цены на пшеницу в июне упали на 48,5%, они по-прежнему на 5,7% выше, чем в прошлом году.

Одной из причин снижения цен на пшеницу в июне можно назвать ожидания роста производства зерна, в том числе пшеницы в Канаде, России и других основных странах-производителях. Также FAO отмечает в распространенном сообщении, что спрос на пшеницу со стороны глобальных импортеров снизился.

По данным организации, индекс цен на растительное масло в июне был на 7,6% ниже, чем в предыдущем месяце. В качестве причины этого указывается снижение третий месяц подряд цен на пальмовое масло. В то же время в результате снижения спроса в последние месяцы значительно снизились мировые цены на подсолнечное и соевое масла.

В распространенном сообщении говорится, что повышение цен на мировом рынке на все виды мяса, а также то, что цены на мясо птицы повысились более других, достигнув рекордного уровня, так как предложение на мировом рынке по-прежнему ограничено из-за ситуации в Украине и распространения птичьего гриппа в Северном полушарии. С отменой Китаем запрета на импорт мяса из Бразилии цены на говядину выросли. Рост мировых цен на баранину был вызван сокращением экспортных запасов в Новой Зеландии.

В сообщении также отмечается, что индекс цен на сахар в июне снизился по сравнению с маем в среднем на 2,6% и что снижение продолжается второй месяц подряд. Уменьшение спроса на сахар на мировых рынках в июне, а также позитивные прогнозы относительно запасов сахара были факторами, способствующими снижению цен. Падение курса бразильского реала к доллару США и падение цен на этанол подтолкнули производителей к увеличению производства сахара, в связи с чем в июне предложение возросло, а цены снизились. В то же время снижение цен ограничивалось неопределенностью относительно объемов производства в Бразилии в текущем сезоне.

В июне подорожали все виды молочных продуктов. FAO отмечает, что повышение цены на сыр произошло на фоне спроса, возросшего из-за опасений возможности возникновения до конца года дефицита. В докладе также отмечается, что волна жары в начале лета еще больше сократила и без того низкое производство молока в Европе.

Как и прежде, под влиянием сильного спроса со стороны импортеров мировые цены на сухое молоко возросли. Рост цен на сливочное масло произошел из-за растущего спроса в Европе и неопределенности в связи с предложением в предстоящие месяцы.

Таким образом, положение дел в области продовольственной безопасности в мире, мягко говоря, безрадостно. В то же время, мировые цены на продовольствие не стабилизируются. По данным FAO, в июле цены на мировом рынке высококалорийных продуктов - мяса, молока, сливочного масла и др. - возросли по сравнению с предыдущим месяцем. Несмотря на незначительное снижение цен на зерновые продукты, растительные масла, сахар, цены на эти продукцию по сравнению с предыдущим годом, все еще очень высоки.