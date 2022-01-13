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МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ

13 Января 2022 17:23
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МИОР внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан высказалось касательно задержания журналистов в ходе произошедших событий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

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«Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан является уполномоченным органом в сфере СМИ, и всегда придерживается позиции по поддержке п

представителей СМИ.

На сегодняшний день, на территории РК для представителей СМИ действуют «Правила деятельности журналиста (представителя средства массовой информации), присутствующего на мирных собраниях», которыми закреплены соответствующие отличительные знаки.

Формами отличительных знаков журналиста являются жилет, нарукавная повязка, наклейка. При ношении указанных отличительных знаков необходимо обеспечить их ясную видимость.

Министерство внимательно отслеживает каждый случай задержания представителей СМИ.

В настоящее время совместно с правоохранительными органами проводится проверка и изучаются все факты задержаний. Следует отметить, что основными проблемами при выявления фактов задержания является отсутствие на журналистах отличительных знаков, что создавало проблему в предоставлении им доступа на осуществление профессиональной деятельности.

Кроме того, отдельные представители СМИ в указанный период событий были задержаны по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний, а также за действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения и прямым образом не осуществляли свою профессиональную деятельность», - отметили в ведомстве.

Министерство призывает отнестись с пониманием и строго соблюдать требования режима чрезвычайного положения, а также иметь отличительные знаки журналистов при освещении массовых мероприятий.

Данный вопрос находится на постоянном контроле Министерства.

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#СМИ   #ЧП-2022  
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