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    11:21, 02 Ноябрь 2021 | GMT +6

    МИОР РК велись переговоры с региональным офисом компании Meta - Аида Балаева

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева сделала заявление в отношении опровержения компанией Facebookсовместного заявления. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «В связи с появившимися в средствах массовой информации сообщениями об опровержении директором по коммуникациям регионального офиса компании Meta (Facebook) по Азиатско-Тихоокеанскому региону Бена МакКонэхи (Ben McConaghy) Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан заявляет следующее: Министерством информации и общественного развития переговоры велись с региональным офисом компании Meta (Facebook) по региону Китая, Монголии и Центральной Азии с местом дислокации в г. Гонконг.

    Текст размещенного 1 ноября совместного заявления и его публикация в СМИ были полностью согласованы с руководством указанного регионального офиса», - написала Аида Балаева в Facebook.

    Как сообщалось ранее, Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан и Facebook пришли к соглашению о тесном сотрудничестве по вопросам противодействия вредоносному контенту, с акцентом на защиту прав детей в Интернете



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