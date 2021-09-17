МИОР РК провел брифинг для представителей дипкорпуса и международных организаций

НУР-СУЛТАН, КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялся брифинг министра информации и общественного развития РК Аиды Балаевой для представителей дипломатического корпуса по курируемым вопросам ведомства. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

В работе брифинга принимали участие более 100 представителей иностранных государств ближнего и дальнего зарубежья, международных организаций, которые смогли прослушать выступления онлайн, в том числе около 30-ти в офлайн-формате – в конференц-зале СЦК при Президенте РК.

«Открытость и конструктивный диалог всегда были и остаются главным кредо нашего ведомства. Более того, с началом реализации концепции «Слышащее государство», инициированной Президентом РК, этот принцип приобрел новый импульс во всех сферах, курируемых нашим министерством», — отметила Аида Балаева.

Так, только при участии министра постоянно функционируют порядка 15-ти диалоговых площадок, состав участников которых на две трети представлен общественным активом, экспертами, профильными неправительственными организациями. Аида Балаева также добавила, что на этих площадках вырабатываются оптимальные пути решения, которые определяют основные контуры деятельности МИОР РК.

Она рассказала представителям дипломатического корпуса и международных организаций о проводимой министерством работе в сфере информации, гражданского общества, молодежной и семейной, межэтнической политики, а также религии.

Так, Аида Балаева подробно остановилась на новых законодательных изменениях и поправках по вопросам информации, общественных советов, а также о новых законодательных инициативах по вопросам общественного контроля, легитимизации института онлайн-петиций, некоммерческих организациях, религиозной деятельности и религиозных объединениях, по вопросам государственной молодежной политики, которые реализуются по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Кроме того, она рассказала о ходе реализации Коцепции развития гражданского общества, утверждённой Указом Президента РК в прошлом году, а также Нацплана развития сферы информации на 2020-2022 годы, обучении специалистов медиасферы, предпринятых мерах поддержки частных СМИ в условиях пандемии и мерах борьбы с распространением фейков в условиях инфодемии.

В рамках встречи министра с иностранными дипломатами была проведена презентация деятельности НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» и НАО «КИОР «Рухани жаңғыру».

Председатель правления НАО «ЦПГИ» Лима Диас презентовала материалы о совершенствовании механизма взаимодействия государства и НПО в Казахстане.

Председатель правления НАО «КИОР «Рухани жаңғыру» Асылбек Есенбаев рассказал о реализации стратегии продвижения программной статьи Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания».

Представители иностранных государств выразили признательность за предоставленную возможность получить подробную информацию об актуальном развитии сфер информации и гражданского общества в Казахстане.

Брифинг Министерства информации и общественного развития РК организован при содействии МИД РК.

Целью мероприятия является ознакомление с ходом реализации политических и социально-экономических реформ в стране, инициированных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым.