МИОР РК опубликовало регламент поддержки журналистов при нарушении их прав
В регламенте отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия Министерства в случаях нарушения прав журналистов.
«Основной целью регламента является выработка дополнительных механизмов защиты прав журналистов, в случае их нарушения. Регламент является методическим пособие, информационно-разъяснительного характера для государственных органов и представителей СМИ.
Важным приоритетом для Министерства остается защита прав журналистов, поэтому данный вопрос всегда находится на особом контроле Министерства. Журналист в случае выявление факта нарушения своих прав, имеет право обратиться в Министерство для оказания содействия в разрешении вопроса. Ход рассмотрения всех поступающих обращений от журналистов на постоянном контроле у министра информации и общественного развития РК», - говорится в сообщении МИИР РК.
Ознакомится с регламентом можно по ссылке.