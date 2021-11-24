МИОР РК опубликовало регламент поддержки журналистов при нарушении их прав

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан, после процедуры публичного обсуждения и согласования со всеми заинтересованными центральными и местными исполнительным органами, размещен на официальном сайте «Регламент защиты прав журналистов при нарушении их прав».

В регламенте отражены права и обязанности журналистов, государственных органов и действия Министерства в случаях нарушения прав журналистов.

«Основной целью регламента является выработка дополнительных механизмов защиты прав журналистов, в случае их нарушения. Регламент является методическим пособие, информационно-разъяснительного характера для государственных органов и представителей СМИ.

Важным приоритетом для Министерства остается защита прав журналистов, поэтому данный вопрос всегда находится на особом контроле Министерства. Журналист в случае выявление факта нарушения своих прав, имеет право обратиться в Министерство для оказания содействия в разрешении вопроса. Ход рассмотрения всех поступающих обращений от журналистов на постоянном контроле у министра информации и общественного развития РК», - говорится в сообщении МИИР РК.

Ознакомится с регламентом можно по ссылке.