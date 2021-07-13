МИОР РК и UNICEF объединяют усилия в реализации молодежного проекта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Научно-исследовательский центр «Молодежь» МИОР РК участвует в реализации программы SAMGAU, главными направлениями которого являются развитие критического мышления, умения работать в команде, креативности, повышение soft skills у подростков и молодежи Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Инициаторами программы являются Детский фонд ООН (UNICEF) и Министерство труда и социальной защиты населения.

Программа Samgau (Upshift) нацелена на расширение возможностей социально уязвимой части молодежи, в том числе категории NEET. Сегодня проект реализуется в шести регионах страны на базе молодежных ресурсных центров. Также проведено более 30 семинаров по обучению жизненно важным навыкам, два онлайн буткампа. Кроме того, в рамках программы 13 команд получили мини-гранты и реализуют на них свои проекты.

«У молодежи Каркаралинского района недавно появилась возможность на базе нашего МРЦ бесплатно обучаться жизненно важным навыкам, таким как основы бизнеса, социального предпринимательства, тайм менеджменту, критическому, творческому и креативному мышлению, коммуникативным и лидерским навыкам, командной работе. Это стало возможно благодаря проекту Samgau UPSHIFT. В рамках проекта в МРЦ открыт кабинет, оснащенный всем необходимым. Основное внимание в проекте уделяется молодежи с особыми потребностями (молодые люди с ВИЧ и другими хроническими заболеваниями, с инвалидностью, оставшиеся без попечения родителей)», – отметил руководитель МРЦ Каркаралинского района Қобыланды Ерсайын.

Напоминаем, что 9 июля т.г. подписан меморандум о сотрудничестве между Научно-исследовательским центром «Молодежь» МИОР РК и Детским фондом ООН (UNICEF), важным направлением которого станет дальнейшая реализация проекта Samgau (Upshift) в регионах страны.

По словам директора НИЦ «Молодежь» Аяна Сакошева, «соглашение с UNICEF позволит объединить и синхронизировать усилия по поддержке социально уязвимой молодежи Казахстана и откроет новые возможности для их самореализации».

В рамках меморандума стороны будут взаимодействовать и кооперировать свои усилия по таким ключевым направлениям как дальнейшее развитие и совершенствование деятельности молодежных ресурсных центров, создание устойчивых моделей формирования навыков и развития компетенций у подростков и молодежи, обучение молодежных работников и увеличение молодежных ресурсных центров, поощрение активного партнерства и менторской поддержки, а также сотрудничество в проведении исследовательской работы и обмене результатами аналитических обзоров в сфере государственной молодежной политики.