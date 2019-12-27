МИОР рекомендует СМИ воздержаться от развлекательного контента в день траура

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство информации и общественного развития РК в связи с объявлением 28 декабря 2019 года Днем общенационального траура сообщило средствам массовой информации о необходимости придерживаться соответствующих рекомендаций, передает МИА «Казинформ».

«Рекомендовано воздержаться в этот день от размещения развлекательного контента и придерживаться черно-белой гаммы в оформлении», - говорится в сообщении.

Министерство информации и общественного развития РК в связи с объявлением 28 декабря 2019 года Днем общенационального траура сообщает средствам массовой информации о необходимости придерживаться соответствующих рекомендаций.

Рекомендации по регламенту деятельности СМИ и оформлению их сайтов в День национального траура

В День национального траура рекомендуется обеспечить соблюдение ряда мер, связанных, в первую очередь, с деятельностью СМИ и оформлением их интернет-ресурсов:

1. Предлагается при оформлении веб-сайтов СМИ (в т.ч. логотипов) в День общенационального траура:

В верхней части страниц сайтов по всей ширине разместить баннер с надписью следующего содержания: «ДЕНЬ МЕСЯЦ ГОД – День общенационального траура в Республике Казахстан».

Цвет баннера – черный, цвет текста – белый. Язык текста зависит от языковой версии ресурса, которую в данный момент просматривает пользователь. Баннер должен быть «кликабельным». При щелчке по нему предлагается осуществлять переход на пояснительную статью, посвященную событию, к которому приурочен траур. Кроме того, баннер должен быть привязан к верхней части страницы (не прокручиваться при просмотре страницы). Изменение цветовой гаммы сайтов на черно-белую. При этом необходимо сохранить исходную цветовую гамму фотографий, сделав черно-белыми только элементы оформления сайтов.

Изменение цветовой гаммы логотипов телеканалов на черно-белую.

2. В течение Дня национального траура со всех страниц всех сайтов СМИ предлагается убрать любые рекламные баннеры, развлекательные и интерактивные элементы.

3. Рекомендуется отключить звуковое сопровождение сайтов, если подобное имеет место.

4. Предлагается отключить функцию комментирования для всех материалов, касающихся Дня общенационального траура, на всех сайтах. Подобная мера необходима в случаях потенциально возможного появления большого количества нелицеприятных отзывов, в том числе, о тех, по ком объявлен траур. В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможность ужесточения политики модерирования комментариев к публикациям, связанным с причинами объявления национального траура.

5. Материалы, посвященные событиям, связанным с Днем общенационального траура, должны быть привязаны к верхней части главной страницы.

6. Рекомендуется всем СМИ (печатные СМИ, интернет-ресурсы, теле- и радиоканалы) воздержаться от размещения материалов развлекательного характера в день траура. На радиоканалах предлагается трансляция спокойных неритмичных музыкальных произведений, предпочтительно, отечественных.

7. Исключить из сетки вещания всех теле- и радиоканалов размещения рекламы в соответствии с пунктом 4 статьи 8 закона «О рекламе». Также рекомендуется не размещать рекламные материалы в печатных изданиях.

8. В печатных изданиях рекомендуется на первых страницах использовать черно-белую гамму, избегать ярких цветов.

9. Во всех СМИ рекомендуется избегать публикации провокационных фотографий, включая изображения трупов, крови и т.п.

10. Предлагается объявить на теле- и радиоканалах минуты молчания в память о погибших после исполнения государственного гимна утром и перед его исполнением в конце эфира с обязательным указанием причин объявления траура